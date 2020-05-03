Глава российской республики Северная Осетия Вячеслав Битаров заявил, что не допустит проведения празднеств в честь окончания Второй мировой войны 3 сентября.

Как пишет Telegram-канал "Подъем", в этот день в Северной Осетии вспоминают жертв теракта в Беслане.

"Нормальные люди не только в Осетии, но и по всему миру, всегда скорбят. Это боль каждого человека, независимо от того, пострадал у него кто-то из родственников или нет. Поэтому о каком празднике в республике мы можем говорить, и кто это придумал? Я лично никаких празднеств в Осетии не допущу", – подчеркнул он.

Владимир Путин и Вячеслав Битаров

По словам Битарова, он с пониманием относится к памятным праздничным мероприятиям в других регионах, но в Северной Осетии провести их 3 сентября невозможно.

"Мне сказали, что исторически подтверждено, что действительно окончание войны было 3 сентября. С этим я спорить не могу. И разве мы можем запрещать кому-то, например, на Дальнем Востоке, у кого дед погиб на войне, прийти к мемориалу и возложить цветы? Нет. Но в республике какой человек, у которого хоть немного есть сознания, может что-то праздновать в такой день?" – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле президент России Владимир Путин подписал закон, которым официально изменяется дата окончания Второй мировой войны – теперь в стране таковой считается не 2, а 3 сентября.

Организация "Матери Беслана" и Совет по правам человека при президенте РФ выступали против переноса памятной даты, указав, что 3 сентября – день памяти жертв погибших во время штурма захваченной террористами школы в Беслане. В 2004 году в этом городе в Северной Осетии погибли 334 человека.

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