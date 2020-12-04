Город России оказался в плену у "черной пурги" и 2-метровых снежных заносов. Фото и видео

В городе Норильск (Красноярский край, РФ) за несколько дней насыпало огромные сугробы снега, превышающие человеческий рост, после чего началась так называемая черная пурга.

Это местный термин, под которым подразумевается метель со скоростью ветра выше 40 м/с, которая время от времени переходит в ураган. Фотографиями и видео непогоды поделились пользователи Twitter (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

Норильск Twitter / Russian Dynamic

Норильск Twitter / Russian Dynamic

На официальном сайте города сообщается, что за два последних месяца этого года в Норильске уже выпало 160,8 мм осадков (в рекордную для города зиму 2008-го – почти 400 мм осадков).

За ноябрь подрядчики отчитались, что вывезли 68 000 тонн снега только с одного района города – Талнаха.

Норильск Twitter / Russian Dynamic

Норильск

Начальник отдела по городскому хозяйству Юрий Шутов заявил, что коммунальщики уже выполнили 70% работ по расчистке дорог и вывозе мусора.

Норильск Twitter / Pronikatel72

Известно, что снежный буран временно парализовал работу местного аэропорта, а также блокировал подъезды к его территории.

В большинстве дворов снежные сугробы достигали в высоту 2 метра.

Норильск Twitter / Sibnews

Норильск Twitter / Lonklo

Норильск Twitter / Lonklo

Норильск Twitter / Lonklo

Норильск Twitter / Горьковчанин

Норильск Twitter / Горьковчанин

Норильск Twitter / Горьковчанин

Норильск

Видео непогоды в Норильске:

Как писал OBOZREVATEL: