Город России оказался в плену у "черной пурги" и 2-метровых снежных заносов. Фото и видео

Дарья Дурова Новости России 01:52, 5.12.2020 Обновлено: 01:52, 5.12.2020

В городе Норильск (Красноярский край, РФ) за несколько дней насыпало огромные сугробы снега, превышающие человеческий рост, после чего началась так называемая черная пурга.

Это местный термин, под которым подразумевается метель со скоростью ветра выше 40 м/с, которая время от времени переходит в ураган. Фотографиями и видео непогоды поделились пользователи Twitter (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

Норильск
Twitter / Russian Dynamic
Норильск
Twitter / Russian Dynamic

На официальном сайте города сообщается, что за два последних месяца этого года в Норильске уже выпало 160,8 мм осадков (в рекордную для города зиму 2008-го – почти 400 мм осадков).

За ноябрь подрядчики отчитались, что вывезли 68 000 тонн снега только с одного района города – Талнаха.

Норильск
Twitter / Russian Dynamic
Норильск

Начальник отдела по городскому хозяйству Юрий Шутов заявил, что коммунальщики уже выполнили 70% работ по расчистке дорог и вывозе мусора.

Норильск
Twitter / Pronikatel72

Известно, что снежный буран временно парализовал работу местного аэропорта, а также блокировал подъезды к его территории.

В большинстве дворов снежные сугробы достигали в высоту 2 метра.

Норильск
Twitter / Sibnews
Норильск
Twitter / Lonklo
Норильск
Twitter / Lonklo
Норильск
Twitter / Lonklo
Норильск
Twitter / Горьковчанин
Норильск
Twitter / Горьковчанин
Норильск
Twitter / Горьковчанин
Норильск

Видео непогоды в Норильске:

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