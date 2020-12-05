Город России оказался в плену у "черной пурги" и 2-метровых снежных заносов. Фото и видео
В городе Норильск (Красноярский край, РФ) за несколько дней насыпало огромные сугробы снега, превышающие человеческий рост, после чего началась так называемая черная пурга.
Это местный термин, под которым подразумевается метель со скоростью ветра выше 40 м/с, которая время от времени переходит в ураган. Фотографиями и видео непогоды поделились пользователи Twitter (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).
На официальном сайте города сообщается, что за два последних месяца этого года в Норильске уже выпало 160,8 мм осадков (в рекордную для города зиму 2008-го – почти 400 мм осадков).
За ноябрь подрядчики отчитались, что вывезли 68 000 тонн снега только с одного района города – Талнаха.
Начальник отдела по городскому хозяйству Юрий Шутов заявил, что коммунальщики уже выполнили 70% работ по расчистке дорог и вывозе мусора.
Известно, что снежный буран временно парализовал работу местного аэропорта, а также блокировал подъезды к его территории.
В большинстве дворов снежные сугробы достигали в высоту 2 метра.
Видео непогоды в Норильске:
Норильск накрыло снегопадом и "черной пургой" pic.twitter.com/3ObPCtJvvE— Стас (@Sladkiy0) December 3, 2020
Норильск встречает счастливых горожан.— Pekвием по стране (@RuFailedState) December 4, 2020
Говорят, аэропорт уже закрыли, в городе 3 метра снега pic.twitter.com/WowvJUYwsl
Пять дней в плену у "черной пурги".— ВЕСТИ (@vesti_news) December 4, 2020
Норильск накрыл мощнейший снежный шторм. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду. Из аэропорта не смогли вылететь два рейса. Под двухметровыми заносами оказались машины и гаражи. #СмотримВести pic.twitter.com/nZxqNDGPsp
...Норильск сегодня ..пора на работу 🤞😂 pic.twitter.com/6UfnzI0jOE— ГераХмурый (@AZDYPCAhVzb5q21) December 1, 2020
В Норильск пришла зима. Снега намело почти на два метра в высоту. Никакого режима ЧС или подсчёта ущерба. Власти просто разрешили детям не ходить в школы, да и то "на усмотрение родителей". Просто ещё одна зима в России. pic.twitter.com/cOzaOM1rjT— ROMB (@romb_news) December 1, 2020
Норильск продолжает заносить pic.twitter.com/7FJbdhHXn8— Елена Плеханова (@uiTrs1fE5eoyfii) December 3, 2020
Норильск, Красноярский край. Ну, нравится здесь зиме. pic.twitter.com/mrTneXAQGY— Здрасьте-покрасьте! (@votneobedennyy) December 3, 2020
Как писал OBOZREVATEL:
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