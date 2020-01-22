"Ноги обожженные, кожа слезла": появился страшный рассказ о сварившихся заживо в хостеле россиянах

Администратор хостела в российской Перми, где постояльцы обварились насмерть кипятком, рассказала подробности той страшной ночи.

Видео показал Telegram-канал Life SHOT. Она как раз была на рабочем месте, когда к ней подошел один из клиентов и сообщил, что в их номере течет вода. Вместе они отправились посмотреть, в чем дело, и тут женщина увидела, что коридором хлынул кипяток и люди уже просили о помощи.

В России в отеле люди заживо сварились в кипятке Скриншот с видео

"Я обернулась, крикнула им: "Берегите ноги!". И побежала вызывать аварийку", – говорит администратор.

Далее, рассказывает женщина, начал творится настоящий ад. "Люди уже бежали по воде. Ее было очень много. Ноги у них были обожженные, кожа слезла..." – вспоминает сотрудница хостела.

Она описала, как супружеская пара выбежала, неся на руках ребенка. Его как раз спасла администратор, родители уже не смогли добраться до двери.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Антоновича, 174 прорвало теплосеть. В результате ЧП произошел подрыв асфальтового покрытия, а также потоп в ТРЦ Ocean Plaza. Люди получили ожоги.

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