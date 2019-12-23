НЛО устроили бой над СССР: СМИ рассказали удивительные подробности

18 сентября 1965 года около 12:20 над Кольским полуостровом Советского Союза состоялся бой инопланетян, который наблюдала не только отечественная система ПВО, но и авиадиспетчеры Финляндии.

Как сообщает Life, несмотря на то, что в Советском Союзе большинство случаев появления НЛО были засекречены, это событие правительству утаить не удалось.

По рассказам лётчиков и специалистов ПВО Северного флота, в этот день в приграничном воздушном пространстве Финляндии была зафиксирована НРМ — неотождествлённую радарную мишень, которую сначала приняли за самолёт. За считаные секунды мишень пересекла советскую границу и когда воздух на перехват из Мурманска были подняты два звена истребителей, пилоты ничего не увидели.

НЛО устроили бой над СССР Life

Сообщается, что в эту же секунду, словно из ниоткуда, на радарах появился второй аппарат, более крупный. При этом лётчики-истребители не видели ни одного из аппаратов ни визуально, ни на бортовых радарах.

"Но буквально через несколько мгновений после сообщения с земли о второй "мишени" на высоте около 3500 метров произошла столь яркая вспышка, что пилотам пришлось зажмуриться, чтобы не ослепнуть. Открыв глаза, они увидели взрыв, от которого в стороны разлетались раскалённые "брызги" и расходились разноцветные концентрические круги", – сказано в материале.

Связь в наушниках командира истребителя оборвалась в ту же секунду. Летчики вернулись на аэродром, так ничего и не увидев.

О случившемся сразу же узнал Кремль и создал правительственную комиссию для расследования данного инцидента. Один из исследователей пришел к выводу, что во взрыве действительно виноваты "зелёные человечки", но смог об этом рассказать только через 25 лет, когда истек срок действия договора о неразглашении. Тогда же, как водится, вывод комиссии был далёк от версий с НЛО: наверху посчитали, что происшествие вызвано неудачным пуском зенитной ракеты. Дело сдали в архив и забыли.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября жители нескольких городов России увидели в небе горящий объект, который приняли за НЛО. Россияне запаниковали и стали звонить в МЧС, публикуя множество видео в сети.

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