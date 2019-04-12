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"Нива" и прицеп: Путин в декларации оказался беднее Медведева

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Президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8,6 млн рублей, а премьер-министр Дмитрий Медведев – 9,9 млн рублей.

Об этом свидетельствуют данные в декларациях о доходах первых лиц Кремля, которые были опубликованы на официальных сайтах президента и правительства. Примечательно, что в 2017 году доход лидера РФ составил на 18, 7 млн рублей.

Путин, помимо денежных средств, задекларировал квартиру и гараж площадью 77 кв. м и 18 кв. м соответственно, а также квартиру в 153,7 кв. м и гаражное место (18 кв. м). Кроме того, ему принадлежат автомобили ГАЗ М-21 и "Нива", автоприцеп "Скиф".

Медведев же внес в декларацию квартиру площадью 367,8 кв. м, автомобили ГАЗ-20 "Победа" и ГАЗ-21 "Волга". Кроме того, он арендовал на 49 лет земельный участок площадью в 47 соток.

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Дмитрий Медведев и Владимир Путин

Дмитрий Медведев и Владимир Путин

IDK.ru

Как уточнил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, изменений в декларацию президента касательно имущества не вносили.

Примечательно, что доходы Путина и Медведева оказались значительно скромнее, чем у российских чиновников. Так, полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров задекларировал 657,2 миллиона рублей.

Появилась также информация и о доходах председателя Госдумы Вячеслава Володина – в 2018 году он заработал 71,7 миллиона рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин не раз хвастался лимузином Aurus Senat.

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Персоны
Владимир ПутинДмитрий Медведев
Место
Россия
Тег
Новости России
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