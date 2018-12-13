''Никто вам не поможет!'' Путин призвал россиян больше работать и не ждать поддержки

Президент России Владимир Путин посоветовал гражданам больше работать и не ждать поддержки от государства.

Соответствующее заявление он сделал во время форума "Проектория", который проходил в Ярославле 13 декабря. Слушателями Путина были школьники, которых свезли на мероприятие со всей России (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

По словам российского главы, 90 процентов успеха каждого человека зависит от него лично. "Не надо ждать поддержки государства. Надо ей конечно пользоваться, но только личная инициатива и напряженная работа над собой поможет", — заявил Путин.

"И к этому я хочу вас призвать. Надо вспомнить старые песни большевистские: никто нам не поможет — ни бог, ни царь и ни герой", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Путин признался, что не хотел и не был готов занимать пост президента РФ после своего предшественника Бориса Ельцина.

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