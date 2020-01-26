Никто не помог: в России девушки обварили ноги в луже с кипятком. Видео

В российском Кирове из-за коммунальной аварии буквально обварились кипятком четыре девушки. Одну из них госпитализировали в больницу.

ЧП произошло ночью 26 января возле ночного клуба в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал "НТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, пострадавшими оказались местные жительницы. Они вышли из такси и вступили в кипяток. При этом девушки пытались спастись, но никто не впустил их в авто, поэтому им пришлось просто бежать по горячей луже.

В России девушки обварили ноги в луже с кипятком

"Сразу попали в кипяток, начали стучать в стекла рядом стоящих машины, никто им не открыл двери. Девчонки побежали и обожгли ноги до колен", – говорятся в сообщении.

Отмечается, что стационарное лечение в больнице понадобилось только одной из пострадавших.

Улица погрузилась в пар от кипятка из прорванной трубы t.me/ntvnews/66302

"Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Еще троим оказали медпомощь и отпустили домой", – рассказали подробности в пресс-службе департамента здравоохранения Кировской области.

Как позже сообщили в горадминистрации, трубу с горячей водой прорвало на улице Казанской, 50 около 3:30 по местному времени. По их утверждению, где-то чрез полчаса аварийная бригада коммунальщиков перекрыла подачу тепла в более 30 домов, а к утру аварию устранили и затем вернули отопление.

Улица погрузилась в пар от кипятка из прорванной трубы t.me/ntvnews/66302

Улица погрузилась в пар от кипятка из прорванной трубы t.me/ntvnews/66302

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Пермь (Россия) произошло жуткое ЧП – ночью в отеле "Карамель" прорвало трубу с горячей водой, в результате чего погибли пять человек.

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