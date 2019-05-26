Никому не нужны? России надавали "пощечин" за военные разработки

Истребитель Су-57 и зенитно-ракетную система дальнего действия С-400 "Триумф" были признаны провальными военными проектами Российской Федерации.

Об этом идет речь в материале военного обозревателя Абхиджита Айер-Митра в индийском издании Money Control, где автор обвинил РФ в принуждении страны к "бессмысленному расходованию бюджетных средств и к фактическому ослаблению обороноспособности страны".

По его словам, Индия полгода назад отказалась от участия в проекте создания индийской модификации российского истребителя Су-57. Причина - этот самолет "никому не нужен", особенно на фоне того, как прогрессирует американская истребительная авиация.

Истребитель Су-57 Российская газета

Этот отказ нанес серьезный удар по экономике России. В связи с чем Москва потребовала, чтобы Индия эти потери компенсировала за счет приобретения системы С-400.

Но, по словам автора, эта система и вовсе является "слепой", хоть в ней и заявлена дистанция действия до 400 км. Он вспомнил, что в Сирии С-400 показала себя "во всей красе", где не смогла перехватить ни одной ракеты.

Однако же российские СМИ отрицают подобные утверждения и активно продолжают расхваливать военные разработки, предполагая, что другие страны якобы завидуют россиянам.

Российская система С-400 Газета.Ру

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин назвал главное смертоносное оружие России. По его словам, это лазерное оружие, которое будет определять боевой потенциал российской армии на весь XXI век.

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