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Николай Полозов
Николай Полозов
АдвокатВсе статьи автора

Заключение Гриба - это издевательство российских силовиков

1.8т

Украинскому политзаключённому Павлу Грибу российский суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор - 6 лет лишения свободы.

Несмотря на свой юный возраст - Павлу всего 20, он очень нездоровый человек с врождёнными заболеваниями.

Многие знают его историю. Он переписывался с девушкой из России и они договорились встретиться. На тот момент уже были сфабрикованы уголовные дела против Николая Карпюка, Олега Сенцова и ряда других украинских политзаключённых.

Поэтому, договорившись с этой девушкой о встрече, Павел не стал ехать в Россию. Они договорились встретиться в Гомеле Республики Беларусь.

Именно там при попустительстве властей Беларуси он был выкраден сотрудниками ФСБ.

Павел Гриб

Павел Гриб

Радио Свобода

Впоследствии стало очевидно, что эта девушка была приманкой. И ещё неизвестно, сколько молодых украинцев могли попасться на эту удочку ФСБ.

Сразу после похищения Павла подвергли избиениям и пыткам. Например, привязывали к его рукам гири и т.д.

Целью оперативников ФСБ было получение от Павла признательных показаний в том, что он якобы убеждал эту девушку совершить теракт в Сочи.

В дальнейшем Павла держали в следственных изоляторах Краснодара и Ростова.

Несмотря на диагнозы, препятствующие его содержанию под стражей, российские суды исправно продлевали ему время нахождения в тюрьме. Следствие и суды отказывали в предоставлении ему надлежащей медицинской помощи и не давали разрешение на допуск к нему специалистов-медиков, в том числе врача, который наблюдал Павла с детства.

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Иначе чем намеренным издевательством над нездоровым молодым человеком такое обращение назвать нельзя.

Следствие и суд прошли ровно так же, как и десятки других дел в отношении украинских политзаключённых. Никакие доводы защиты не принимались во внимание, напротив, позиция обвинения легла в основу приговора.

Павлу выписали 6 лет колонии. В ответ он сразу объявил о начале бессрочной голодовки.

Учитывая состояние его здоровья, такой приговор может стать для него смертным приговором.

Очень надеюсь, что Павел сможет это все выдержать. Очень надеюсь, что все, кто причастен к захватам и фабрикациям дел в отношении украинских политзаключённых и военнопленных понесёт за это ответственность.

Свободу украинским политзаключённым!

Свободу украинским военнопленным!

Свободу Павлу Грибу!

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Автор
Николай ПолозовНиколай Полозов
Темы
Украинские политзаключенные в РоссииРоссийская военная угроза
Персона
Павел Гриб
Место
Россия
Теги
Новости РоссииУкраина
Источник
Источник:Facebook Николая Полозова
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Мотли Крю
Мотли Крю
Сколько еще таких павлов можно было задержать в России, среди миллиона хохложопых мигрантов. НО почему то выбрали именно этого "нездорового с врождёнными заболеваниями" прыщавого идиота?)))
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Ш. Олег
Ш. Олег
Помните, земляки, гражданина РФ Валерия Иванова, который был осужден в Украине на 12 лет, а в декабре прошлого года "пытался закрутить лампочку, упал и умер"? В ФСБ, конечно, работают кровавые палачи, которые жостко пытают Гриба, но… Гриб пока жив. И Сенцов жив. И даже Надя Савченко каким-то чудом не отправилась к праотцам в ужасных российских застенках. А Иванов в Дрогобычской тюрьме неудачно свалился со стула и умер. Я понимаю, конечно, что #этосовсемдругоедело! и #анастозачто?!! И тем не менее.
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