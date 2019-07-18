Обменные списки, составленные омбудсменами Людмилой Денисовой и Татьяной Москальковой в принципе, никакого обмена на предусматривают. Такого, как в фильмах про шпионов, когда по мосту ведут одного, а с другой стороны другого – не будет.

Скорее всего, в обменных списках с украинской стороны есть Балух, Карпюк, Клых и другие известные политзаключенные. Всего 150 человек, включая военнопленных. Кто заявлен с российской – я не знаю. Тоже, наверное, граждане России, которых она считает важными и которых необходимо вернуть.

Кого на кого будут менять, то все зависит от процедуры, в каждом деле она будет разной. Все дела разные, на разных стадиях, у кого-то уже вынесен приговор, кто-то еще находится на стадии досудебного или предварительного расследования, кто-то находится на территории России, а кто-то в оккупированном Крыму. По каждому кейсу нужен индивидуальный подход. Нельзя собрать всех под одну гребенку и отправить автобусом или самолетом.

Процедурные моменты потребуют времени.

Денисова заявляла, что в обменный список включены военнопленные моряки, но там тоже каждое дело будет проходить по своей процедуре. Моряки будут проходить по своей. То, что их необходимо вернуть Украине – это ясно, как и то, что Россия должна выполнить решение международного трибунала. Думаю, что вопрос по морякам будет разрешен положительно. Когда? Все традиционно все зависит от принятия решений российскими властями. Это Кремль и там все полностью может поменяться за один день.

Касательно обмена военнопленными, о котором договорилась контактная группа в Минске, то это другой формат. Обмен 208 на 69, то в таких вопросах цифры не значат ничего. Израильтяне, например, поменяли полторы тысячи террористов на одного своего капрала.

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