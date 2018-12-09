''Никогда ничего не навязываем'': Лавров заявил о превосходстве над НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает систему организаций вроде ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности), ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и СНГ (Содружество независимых государств) гораздо лучшей, чем у НАТО.

"У нас в нашем общем "доме" ОДКБ, ЕАЭС, в отличие от других союзов, скажем, Североатлантического альянса, нет какого-то диктата. Мы никогда никому ничего не навязываем", — приводит слова Лаврова "РИА Новости".

Дипломат убежден, что в НАТО решения принимаются под давлением и угрозами, тогда как в организациях, где ключевые роли играет Россия, якобы царит "равноправие партнеров".

"Мы знаем, какой ценой обеспечивается консенсус в НАТО. Это совсем не партнерский, не товарищеский подход, а диктат. Да, там есть меньшинство, которое всегда готово слушать "старшего товарища", а всех остальных просто убеждают, заставляют угрозами, по-разному. У нас такого никогда не происходит ни в ОДКБ, ни в ЕАЭС, ни в СНГ", — заявил Лавров.

Сергей Лавров "Сплетник"

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