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16 ноября • обновлено в 16:35
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"Один и тот же сценарий": в смерти Исаева заметили странности

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В смерти политика, директора Института актуальной экономики, лидера "Новой России" Никиты Исаева, который скончался в поезде Тамбов-Москва, заметили странный нюанс.

В частности, журналистка Юлия Витязева на своей странице в Twitter поделилась мнением пользователей сети, которые связали трагедию с оппозиционными взглядами россиянина.

"Честно говоря, я очень не хотела идти в комменты к новостям о смерти Исаева. Потому что была почти уверена, что именно это там и увижу. Пересланные в личку скрины убедили, что предчувствия меня вновь не обманули. К сожалению" – написала она.

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Никита Исаев

Никита Исаев

ProGorodNN

Так, комментаторы считают, что в РФ "убирают смелых людей, которые говорят правду".

"Один и тот же сценарий, у всех сердце слабенькое", "И опять сердечная недостаточность", "В чаек явно что-то подмешали. Слишком уж смелый он был", "Оппоненты тихо уходят", – пишут в сети.

Политолог Армен Гаспарян в своем Twitter-аккаунте отметил, что "до обвинения Путина остался последний шаг".

"Один и тот же сценарий": в смерти Исаева заметили странности

twitter.com/Vityzeva

"Один и тот же сценарий": в смерти Исаева заметили странности

twitter.com/Vityzeva

Как писал OBOZREVATEL:

  • Никита Исаев умер в возрасте 41 года до прибытия медиков. Он жестко критиковал власти своей страны за войну на востоке Украины и подчеркивал, что это вылилось в непоправимые последствия для страны-агрессора.

  • Пресс-секретарь Исаева Александр Макаренко сообщил, что политик умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов. По его словам, смерть не носит криминальный характер.

  • Последний пост Исаев опубликовал всего за 13 часов до смерти. Экономист писал, что едет из командировки в Москву с "чувством выполненного долга". Исаев был доволен поездкой и говорил, что включит Тамбовскую область в свой список самых "активных оппозиционных групп".

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Персона
Никита Исаев
Место
Россия
Теги
смерть политика Новости России
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А я думаю тут торчат уши украины)))))
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