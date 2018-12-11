Некоторые говорят: ну, а вот какая разница Абрамовичу, что теперь его британцы переведут из группы А в группу Б, ведь ясно, что пусть ему и обрежут "свободу маневра", но все равно он останется богатым, тихо живущим парнем до конца дней.

Да. Это так. Но здесь вот что важно: когда они "дружили" с Путиным до 2014 года и свое отношение к его "системе" строили на том, что нельзя внутри страны слишком выпускать наружу "демократию", потому что ни правым, ни левым доверять нельзя, с краев в центр потечет экстремистское говно и жить с этим "парламентом" будет невозможно - то это была понятная аргументация. Но после 2014 года никакой "чубайс", никакой "абрамович", никакие просвещенные евреи с фаберже, никакие "варданяны" с акциями памяти об армянском геноциде и о холокосте - "дружить" дальше с этим не могут.

То есть "не дол-ж-ны".

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Потому что миром правят люди, которые твердо связали для себя понятия собственности и свободы.

И после 2014 года все "чубайсы", желающие дальше как-то оправдывать существование путинизма - должны согласиться с тем, что из этого "клуба" они будут выкинуты. Если они хотят оставаться с путиным - то это не значит, что их "лишат всего", нет - но они непременно должны перейти на положение "бирманских героиновых баронов". ТУДА!

Либо они должны сделать исторический выбор в пользу того клуба, на котором стоят слоны, а на слонах черепаха, а на черепахе весь остальной мир.

Поэтому насчет Абрамовича - это хорошая новость. Парень ведь из простой семьи, из детдома, сам поднялся. У него есть еще возможность вместе с кругом друзей сделать правильный выбор. Который и всем нам - и детям, и внукам - очень бы помог.

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