"Ничего не платили": легендарный российский ведущий объявил об уходе с ТВ

Российский зоолог и бессменный ведущий популярной программы "В мире животных" Николай Дроздов объявил об уходе с телевидения.
Он признался, что больше не справляется с нагрузкой, поэтому не появлялся в кадре уже полгода, сообщает "КП".
"Меня все просят, а я отказался, полгода не снимаюсь. Если видите на "Карусели" выпуски, то это прежние записи. Я не возражаю – пусть показывают. Мне последнее время ничего за это не платили. Это была работа, как общественная нагрузка, а теперь я ее уже не потяну", – пояснил ведущий.
Николай Дроздов
sostav.ru
Отметим, в январе 2019 года зоолог сломал ребра, из-за чего вынужден регулярно посещать врача.
Дроздов вел "В мире животных" с 1970-х годов. 20 июня ему исполнится 82 года.
Николай Дроздов
Teleprogramma.pro
Как сообщил OBOZREVATEL, ранее российский ведущий Дмитрий Дибров устроил скандал во время записи программы "Секретная папка", заявив, что приветствует "цветные революции" и ждет, когда подобное произойдет в России.
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