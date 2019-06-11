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"Ничего не платили": легендарный российский ведущий объявил об уходе с ТВ

5.1тЧитать материал на украинском

Российский зоолог и бессменный ведущий популярной программы "В мире животных" Николай Дроздов объявил об уходе с телевидения.

Он признался, что больше не справляется с нагрузкой, поэтому не появлялся в кадре уже полгода, сообщает "КП".

"Меня все просят, а я отказался, полгода не снимаюсь. Если видите на "Карусели" выпуски, то это прежние записи. Я не возражаю пусть показывают. Мне последнее время ничего за это не платили. Это была работа, как общественная нагрузка, а теперь я ее уже не потяну", – пояснил ведущий.

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Николай Дроздов

Николай Дроздов

sostav.ru

Отметим, в январе 2019 года зоолог сломал ребра, из-за чего вынужден регулярно посещать врача.

Дроздов вел "В мире животных" с 1970-х годов. 20 июня ему исполнится 82 года.

Николай Дроздов

Николай Дроздов

Teleprogramma.pro

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее российский ведущий Дмитрий Дибров устроил скандал во время записи программы "Секретная папка", заявив, что приветствует "цветные революции" и ждет, когда подобное произойдет в России.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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