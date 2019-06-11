"Ничего не платили": легендарный российский ведущий объявил об уходе с ТВ

Российский зоолог и бессменный ведущий популярной программы "В мире животных" Николай Дроздов объявил об уходе с телевидения.

Он признался, что больше не справляется с нагрузкой, поэтому не появлялся в кадре уже полгода, сообщает "КП".

"Меня все просят, а я отказался, полгода не снимаюсь. Если видите на "Карусели" выпуски, то это прежние записи. Я не возражаю – пусть показывают. Мне последнее время ничего за это не платили. Это была работа, как общественная нагрузка, а теперь я ее уже не потяну", – пояснил ведущий.

Николай Дроздов sostav.ru

Отметим, в январе 2019 года зоолог сломал ребра, из-за чего вынужден регулярно посещать врача.

Дроздов вел "В мире животных" с 1970-х годов. 20 июня ему исполнится 82 года.

Николай Дроздов Teleprogramma.pro

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее российский ведущий Дмитрий Дибров устроил скандал во время записи программы "Секретная папка", заявив, что приветствует "цветные революции" и ждет, когда подобное произойдет в России.

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