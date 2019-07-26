"Ни за какие деньги!" Лукашенко сделал внезапное заявление о России и США

Беларусь "ни в коем случае" не станет рвать отношения с братской Россией, несмотря даже на желание построить хорошие отношения с Европой и США.

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

"Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, Европой вообще, Евросоюзом, США. Я понимаю, что такое ЕС и Америка, но мы ни в коем случае никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией", – сказал Лукашенко.

Он назвал россиян "нашими людьми" и заявил о постоянной поддержке со стороны Кремля

"Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают, и где рейтинг президента Беларуси... за 60%... Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда подставляла нам плечо?" – заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко Kremlin.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко выступил с неожиданным обращением к белорусам и поинтересовался, не хотят ли они в состав России.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.