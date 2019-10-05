Неудачи на Донбассе Путин компенсировал Крымом – Каспаров

Сейчас нет оснований говорить, что президент России Владимир Путин потерпел внешнеполитическое поражение. Наоборот, он снова вернулся в круг уважаемых людей, хотя приложил огромные усилия к дестабилизации западного мира и добился в этом больших успехов, сказал российский оппозиционер и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

OBOZREVATEL собрал самые интересные тезисы политика из его лекции на форуме "СловоНово"

Об американском гражданстве

После отъезда из России я выстроил иную концепцию своей жизни. Большую часть теперь занимают лекции, связанные с искусственным интеллектом, кибербезопасностью и прочими кибервещами. Также продолжаю заниматься шахматной благотворительностью.

Активничаю в американской политической жизни, хотя у меня нет американского паспорта, я живу там с грин-картой, у нас хорватское гражданство. Мой российский паспорт просрочен, и я решил не ходить в российское консульство продлевать его. Как-то дискомфортно мне было. Вернуться в Россию сейчас не могу… Нет, вернуться я-то могу, но это будет билет в одну сторону. А когда власть в России поменяется – смена паспорта пройдет безболезненно и быстро.

Мир сходит с ума?

Мир сейчас стал маленьким шариком, где любая информация путешествует за секунды. Любой, проведя пальцем по своему девайсу, может узнать, что случилось в Америке, в Индонезии и т.д. люди обсуждают все так, как будто бы это случилось где-то по соседству в нашем районе.

Гарри Каспаров 24 канал

Любые события влияют на нашу жизнь. Нам только кажется, что происходящее в России – это нечто особое, но это не так. Все события взаимосвязаны.

Много сейчас говорят, что свободный мир и капитализм переживают кризис. Посмотрите, что происходит: Трамп в Америке, Брекзит в Англии, одновременный подъем радикалов справа и слева, практически, повсеместно. Трамп президент, а демократы выступают с какими-то безумными левоцентристскими идеями.

Такое ощущение, что мир сходит с ума. Центристская основа, которая поддерживала его благополучия на протяжении десятилетий – размыта. В какой-то мере мы скатываемся к ситуации 36-го года в Испании: или вы с теми, или вы с теми.

Мы живем, как нам кажется, в переразвитом технологическом мире. Такое ощущение, что каждый месяц что-то случается. На самом деле это большая иллюзия. Пару лет тому назад я выступал в штаб-квартире Apple, и сказал, что при всем уважении, ребята, но iPhonе 7, это не Аполлон-7 (первый пилотируемый космический корабль. – ред) На самом деле iPhonе один, два, три, четыре, пять – это одно и тоже. Ведь ощущение, что мы живем в мире невероятного технологического прогресса связано с тем, что технологии стали доступны всем. Но это горизонтальное развитие, вертикального нет давно. Последний раз человек ходил по поверхности Луны в 72-м году. То есть 47 лет назад.

В 60-е годы космическая гонка вдохновляла людей на подвиги. Кеннеди (Джон Кеннеди, 35-й президент США, 1961-1963 гг. – Ред.) говорил, что американская лунная программа будет стоить меньше, чем американцы тратят на себя в год на сигареты. Речь шла о пяти с чем-то миллиардов долларов. Он сказал, что мы собираемся высадиться на Луне в это десятилетие не потому, что это легко, а потому, что это трудно. Представьте себе политика, который скажет это сейчас: все, выборы для него будут закончены. Теперь люди думают, а что страна может дать мне конкретно, а не что я могу сделать для страны.

Драйв пропал. Если мы посмотрим на инновационную историю, то как минимум последние 30 лет мы живем в мире усовершенствования. Компьютер становится тоньше, красивее, но рывка вперед нет. Вот назовите мне, что за последние 30 лет было изобретено и используется в масс-продакшн. Ничего такого нет.

Поэтому миру нужно возродить дух открытий, желание двигаться вперед и открывать неизведанное. Сегодня полет на Марс безопаснее, чем для Колумба было пересекать Атлантику. По крайней мере, мы знаем расстояние и есть карта. Это не так легко, но шансов вернуться больше.

Земля и Марс Политека

Люди не испытывают угрозы и это плохо

Первое поколения после войны было первым поколением, которое не испытывало угрозы уничтожения. Голода не было, были кризисы, но они быстро проходили. Поэтому у них постоянно улучшалась жизнь и начался процесс замедления. Западный мир начал радоваться жизни.

Окончание Холодной войны сослужило не наилучшую службу. Исчез главный раздражитель, который сдерживал западное общество. Свободный мир начал расползаться по частям. Одна из причин – из-за подъема рынков и напечатанных денег, возникла иллюзия благополучия. Из-за этого пропал драйв делать великие вещи.

В этом плане Илон Маск является редчайшим исключением и то потому, что ему удалось создать продукцию, которая экономит ресурс. Но нет индикатора, что к этому подключится американское правительство. У них какая мотивация? Что это трата денег. Мол, зачем изучать океан? Хотя про него мы знаем только 5% информации, а в целом вода покрывает 71% земли. Уже не говорю про вулканы и гейзеры. Но даже если посмотреть на космическую гонку, то ее результатом стала не только высадка на Луну, но и GPS и распространение интернета.

Диктаторские режимы возникают из-за больших денег

Большое количество денег в мире поощряет диктаторские режимы. Вот, например, путинская система держится на безумных нефтегазовых деньгах, ничего другого этот режим не создал. Свободный мир после окончание Холодной мировой стал покупаться. Тех, кого нельзя было купить за деньги, стали покупать за большие деньги. Уровень политической коррупции на Западе стал просто запредельным. Не важно, чьи это деньги – России, Китая или Саудовской Аравии.

Человечество переживает, что новые технологии и искусственный интеллект угрожает рабочим местам, и оно не знает, что будут делать дальше. Но технологический прогресс – это главная причина того, что столько людей в мире живут до сих пор и то, что у них в целом есть время жаловаться на технологический прогресс. За последнее столетие произошли кардинальные изменения в демографии населения. В Америке в прошлом столетии средняя продолжительность жизни была чуть больше 45 лет. Сегодня они живут по 70-80. Это результат технологий. Но такой тренд также приводит к кризисам в политической системе. На выборы в основном ходит старшее поколение, у которого нет желания рисковать, они хотят комфортной жизни. А молодые не ходят, не хотят.

Крах такого режима, как путинский, возможен только в результате крупного внешнеполитического поражения. Режим достаточно жестко контролирует ситуацию внутри страны, силовики поддерживаются.

А внешнеполитическое поражение может быть разным. Например, в крахе Советского Союза огромную роль сыграл Чернобыль, но главное – это результат Афганской войны. Генерал Громов стоит на мосту, танки организовано выходят. Не было никакого бегства, как у американцев из Сайгона, последний вертолет с крыши посольства... В Афганистане все было организовано. Для Запада это была демонстрация, что империя отступает. Как только империя начинает отступать, она идет к своему концу. Психологически люди перестают боятся, это как поражение. В последствии к концу 89-го рухнула вся восточная часть империи, а через год и весь СССР.

Поражением Путина пока не пахнет

Сейчас путинский режим прочен еще и потому, что ему удалась невероятная интеграция в финансовую, экономическую и политическую международную систему. Неудачи на протестах на Болотной площади в 2011 во многом были связаны с тем, что мировой истеблишмент не хотел перевыборов в России. А зачем? Общий тренд был на статус-кво. А могло бы послужить и началом перемен.

Владимир Путин ИноСМИ

Неудачу на Донбассе российская власть компенсировала Крымом. Путин вовремя остановился. Когда он понял, что дальнейшее продвижение чревато тысячами гробов, которые вернуться в Россию, он остановился. Поэтому Донбасс не воспринимается как поражение. Да, это неудача, но в общественном мире и сознании она так не воспринимается.

Поражением для Путина было изгнание из G-8, но сейчас мы видим, что его зовут обратно. Статус Путина, как лидера в мире, покачнулся на какое-то время. Было в Австралии, с ним старались не говорить, но теперь он снова вернулся в круг уважаемых людей – Трамп, Макрон…

Если вы посмотрите, то из большинства руководства "Роснефти", государственной компании, из 11 человек – 7 иностранцы. Вот на это обращают внимание. Вот как только они все выедут – это будет политическое поражение. Если начнут по-настоящему арестовывать счета олигархов, тогда да, это поражение. Но пока всем этим даже не пахнет.

Нужно слишком много, чтобы основная масса сочла, что от диктатора нужно избавляться. Да и на Западе сегодня иная ситуация, у него нет ядра, который гарантирует стабильность. Путин приложил огромные усилия, чтобы дестабилизировать западный мир. Надо отдать ему должное, он добился больших успехов. Чего тут скрывать? Он кардинально изменил всю структуру пропаганды. Вот интернет можно было закрыть, но нет же, они решили все залить информацией так, чтобы человек просто задохнулся в ней. Говорить правду можно только одним способом, а врать сотнями.

В 2000-х интернет-пространство начало заполняться различными сайтами и порталами. Они отличались от Первого канала, ведь давали много интересной информации. Но при том, что каждая бочка меда имела свою ложку дегтя.

Как же нам бороться с Путиным? В 48-м году Трумэну (Гарри Трумэн, 33-й президент США, 1945-1953 гг. от Демократической партии. – Ред.) противостоял не Путин, а Сталин, решивший захватить западный Берлин. Когда Госдеп сказал: "Надо сдавать", Трумэн ответил: "Нет, будем стоять. Это вопрос принципа". Американские самолеты сбрасывали немцам еду и все необходимое и Сталин отступил. Тогда свободный мир хотел защищаться.

Сейчас такая решимость противостоять пропала ровно потому, что люди не хотят рисковать. Ищут компромиссы. Но их также искали в 37-м году, а проблема ведь в том, что диктаторы никогда не спрашивают, почему. Они спрашивают, а почему бы и нет?

Теперь я с большим понимаем отношусь к тому, что делал Чемберлен (Невилл Чемберлен – 60-й премьер-министр Великобритании, 1937-1940 гг., сторонник политики умиротворения агрессора. – Ред.) в Англии. Во-первых, у них не было книжки, чтобы почитать, а во-вторых, у них не было личного интереса. Более того, англичане не хотели войны. Дебаты в парламенте 34-35-го года, описанные в книге Черчилля, очень напоминают сегодняшнее. Мысль была такая, если мы сейчас начнем разгружаться, это лишит Гитлера возможности выстраивать немецкую военную машину. Они начали разоружаться. В результате Англия абсолютно не была готова к войне, у них даже не было своего ПВО.

Сейчас у нас гораздо худшая ситуация. Если тогда люди боялись конфликта, то сейчас на их месте люди, желающие делать бизнес. Санкции? Начиная с момента аннексии Крыма, Германия удвоила покупку российского газа. Санкции – это неприятно, но за последний год товарооборот России и Франции вырос на 11%. Есть эмоции, а есть цифры. Пока диктатор силен в глазах своего окружения – ему ничего не грозит. Пока он выполняет свою главную функцию: обеспечивает в целом достаточно безопасный транзит наворованных российских денег на Запад.

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