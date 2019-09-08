Нет женихов? В России протоиерей оскандалился высказыванием о горе-мужчинах

В РПЦ заявили, что современные российские мужчины слабые по причине "женского воспитания".

Такое мнение выразил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. Об этом он рассказал в разговоре с церковнослужителями Сызранской епархии.

"Это есть наша национальная трагедия", – заявил протоиерей.

По мнению Смирнова, конечно бывают исключения, но редко. Что касается женщин, то у них есть проблема "выбрать себе жениха – но их нет в природе".

Протоиерей Димитрий Смирнов gazeta.ru

Отец Дмитрий обвинил в этом советская пропаганду, которая приучала к тому, что несмотря на быт и рождение детей, женщина должна быть сильной и работать.

"Работать должен мужик, и он на этой работе закаляется", – подчеркнул Смирнов.

Священнослужитель отметил, что мальчиков с детства оберегают мамы и бабушки, потом они ищут себе жену – как мама, "чтобы можно было к груди припасть и телевизор смотреть".

Решением проблемы он считает специальное воспитание мальчиков: собрать "всю безотцовщину" и направить в школы под начало офицеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее священник РПЦ шокировал послужным списком. Его дочь обвинила отца в сексуальном насилии.

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