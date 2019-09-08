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9 сентября • обновлено в 11:12
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Нет женихов? В России протоиерей оскандалился высказыванием о горе-мужчинах

9.7т Читать материал на украинском

В РПЦ заявили, что современные российские мужчины слабые по причине "женского воспитания".

Такое мнение выразил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. Об этом он рассказал в разговоре с церковнослужителями Сызранской епархии.

"Это есть наша национальная трагедия", – заявил протоиерей.

По мнению Смирнова, конечно бывают исключения, но редко. Что касается женщин, то у них есть проблема "выбрать себе жениха – но их нет в природе".

Протоиерей Димитрий Смирнов

Протоиерей Димитрий Смирнов

gazeta.ru

Отец Дмитрий обвинил в этом советская пропаганду, которая приучала к тому, что несмотря на быт и рождение детей, женщина должна быть сильной и работать.

"Работать должен мужик, и он на этой работе закаляется", – подчеркнул Смирнов.

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Священнослужитель отметил, что мальчиков с детства оберегают мамы и бабушки, потом они ищут себе жену – как мама, "чтобы можно было к груди припасть и телевизор смотреть".

Решением проблемы он считает специальное воспитание мальчиков: собрать "всю безотцовщину" и направить в школы под начало офицеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее священник РПЦ шокировал послужным списком. Его дочь обвинила отца в сексуальном насилии.

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Россия
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Жестя Дмитро
Жестя Дмитро
Этот чувак не видел слабых мужчин. Видели гей-парады в Великобритании или США? Где мужчины в женских трусиках, париках, юбках и прочие извращения, в которых принимает участие до миллиона человек? Вот там реально слабые мужчины, а еще их полно среди левых, которые обижаются буквально на все. В России мужчин еще не добили окончательно, как на Западе, пусть радуется хотя бы этому, на Западе уже мужественность считают "токсичной", по сути - болезнью, а всяких транссексуалов - нормальными людьми. Пусть радуется, что в России до такого еще не дошло. Но это только вопрос времени. Вы думаете кто мужчин на Западе в извращенцев и нытиков превратил? Матери и прочие женщины, особенно феминистки! Безотцовщина зашкаливает в тех странах, у нас в Украине все идет к тому, что будет как там: гей-парады каждый день и нытики в платьях вместо мужчин!!! Спасибо женскому воспитанию!
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Новикова Мавра
Новикова Мавра
Не все то золото, что блестит и не все мужчины, кто с яйцами. Это особенно заметно и в Украине, а не только в РФ. Там, по крайней мере, гей-парадов нет.
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Махов Макс
Махов Макс
Заберите к*цапав с обоза! Или поменяйте, эти что здеся завонялись. Бгггггаааа
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