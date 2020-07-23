Хорошо известно, что когда в апреле цена нефти нырнула к исторически минимальным отметкам, в РФ спалили миллиарды долларов на то, чтобы рубль не ушел в неконтролируемое падение. И это вполне вероятно, поскольку многие специалисты сходятся во мнении о том, что имея резервы для стабилизации курса своей валюты, российским финансовым органам надо четко мониторить ситуацию, чтобы поймать момент сваливания в пике, потому что потом эту яму уже не зальешь никакими миллиардами валюты.

То есть, в определенный момент надо вкладываться, чтобы не было поздно. А все это говорит о том, что контроль курса валюты там происходит очень тщательно и постоянно. Мало того, это понимают и различные игроки валютного рынка, поскольку правильно высчитав момент пике или крупного проседания, можно сорвать куш. В связи с этим, обсуждение колебаний курса рубля и причин его вызвавших в их финансовых кругах – любимая тема.

Нас это интересует лишь в одном виде, чтобы в нужный момент под рукой оказалось нужное количество попкорна. А с другой стороны, эта тема представляет очень точечный интерес, в плане причин колебаний валюты этой страны. Именно такой случай произошел во вторник. После обеда на торги вышел особо крупный покупатель долларов, который заявил о покупке валюты в объеме, который не покупал за один раз ни один покупатель с начала года.

Понятно, что такая заявка на покупку вызвала интерес как по объему, так и по факту того, что позицию удалось закрыть лишь наполовину и она осталась открытой на среду. В результате, курс рубля слегка просел, но не это интересно, а то, что аналитики вычислили покупателя.

С большой долей вероятности им оказался Газпром. Завтра ему предстоит выплатить купон по десятилетним еврооблигациям, со сроком погашением в 2021 году (GAZ-21). В общем, это – довольно распространенная практика, средства привлекаются под облигации многими компаниями, которые могут себе это позволить. В исполнении Газпрома и вовсе это мероприятие не выглядит удивительно.

Но дело в том, что обычно все складывалось как раз наоборот. Газпрому хватало собственной валюты для того, чтобы осуществлять выплаты по финансовым обязательствам и еще продавать валюту на бирже, чем, в частности, поддерживался курс рубля.

Но уже очевидно, что валютный насос у Газпрома серьезно поизносился и пришлось добывать валюту таким необычным для себя образом. Скажем так, в этом нет особой катастрофы, просто это маленький штришок к большой картине, которую можно рассмотреть лишь на расстоянии.

Например, в нее вписывается фактическое прекращение поставок газа в Турцию, куда проложено аж два газопровода и оба будут остановлены с 27 июля. Вернее – "Голубой поток" остановлен еще в мае, а "Турецкий поток" как раз 27 июля и остановится. Пока речь идет об остановке на 2 недели, до 10 августа, но "Голубой поток" тоже останавливали на две недели, а он до сих пор стоит.

Ну и еще один маленький штришок, все в ту же картину. Буквально только что "Газпром" завершил продажу 34% акций латвийского оператора газотранспортной системы Conexus Baltic Grid. Россияне были вынуждены это сделать в соответствии с правилами, содержащимися в так называемом третьем энергетическом пакете.

Причем, это не первый случай, когда из-за требований европейских правил россиянам приходится поступиться своими интересами. Аналогичная ситуация произошла и в случае с газопроводом OPAL. Тогда россиянам пришлось утратить 100% заполнение этой трубы.

В общем, большие процессы движутся (за редким исключением) настолько медленно, что создается иллюзия неподвижности, но это не так. Вчера было 100% наполнение трубы российским газом, а сегодня – нет. Вчера газ шел по двум газопроводам, а сегодня – не идет ни по одному из них, а послезавтра глядишь и труб уже нету, а дальше – нет ни Газпрома, ни РФ.

Для таких процессов нужно время, но они точно не стоят на месте.