"Нет контактов": Путин отрекся от "Л/ДНР" после обмена пленными

Президент РФ Владимир Путин не принимал участие в переговорах по обмену пленными на Донбассе, но использовал свой авторитет, чтобы способствовать этому процессу.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передает RT.

"Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах, президент России использует свое влияние, свой авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена", – заявил он.

Новости Россия выдвинула Украине наглое требование после обмена пленными

Также Песков добавил, что у представителей Украины нет прямых контактов с террористами "Л/ДНР", поэтому и существует трехсторонняя контактная группа.

"Собственно, если бы они были, то, наверное, дела бы шли гораздо легче в этом плане. Поэтому здесь трехсторонняя комиссия и так далее. Только потому, что отсутствуют прямые контакты", – подчеркнул он.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL,29 декабря, состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы 124 удерживаемых лица. В Украину вернулись 76 человек.

Пленных в аэропорту "Борисполь" лично встречал президент Владимир Зеленский.

После обмена в России потребовали, чтобы Украина закрепила в Конституции особый статус Донбасса.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.