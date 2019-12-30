Главная Новости
30 декабря • обновлено в 13:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Нет контактов": Путин отрекся от "Л/ДНР" после обмена пленными

1.8т
Читать материал на украинском

Президент РФ Владимир Путин не принимал участие в переговорах по обмену пленными на Донбассе, но использовал свой авторитет, чтобы способствовать этому процессу.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передает RT.

"Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах, президент России использует свое влияние, свой авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена", – заявил он.

Новости
Россия выдвинула Украине наглое требование после обмена пленными

Также Песков добавил, что у представителей Украины нет прямых контактов с террористами "Л/ДНР", поэтому и существует трехсторонняя контактная группа.

"Собственно, если бы они были, то, наверное, дела бы шли гораздо легче в этом плане. Поэтому здесь трехсторонняя комиссия и так далее. Только потому, что отсутствуют прямые контакты", – подчеркнул он.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL,29 декабря, состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы 124 удерживаемых лица. В Украину вернулись 76 человек.

Пленных в аэропорту "Борисполь" лично встречал президент Владимир Зеленский.

После обмена в России потребовали, чтобы Украина закрепила в Конституции особый статус Донбасса.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Обмен пленными
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
7
Смешно
1
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги