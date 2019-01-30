''Нестабильный партнер!'' Путину предрекли новые проблемы в Сирии

В Сирии Россия может получить нового врага в лице Ирана.

Такое мнение высказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Он отметил, что на войне главную тяжесть несут иранцы, но политические дивиденды получает Кремль, передает "Апостроф".

"Если представить, что слухи о том, что Россия хочет исключить Асада (Башар Асад – Ред.) из политического будущего Сирии, правдивы, я не представляю, на кого они могут его заменить. Это было бы очень опасным маневром с точки зрения контроля над ситуацией. Любой другой будет нестабильным партнером", – сообщил Семиволос.

Эксперт подчеркнул, если Москва в Сирии открыто пойдет против Ирана, то понадобятся новые военные средства.

"Допустим, Россия действительно планирует сместить людей, которых поддерживает и контролирует в том числе Иран, или которые в значительной степени ориентируются на иранцев. Для этого требуются значительные ресурсы, в том числе военные, чтобы противостоять иранцам. Не знаю, кто на это способен. Возникновение междоусобиц между Ираном и Россией, конечно, на пользу всем другим игрокам. Но они не такие уж самоубийцы, как кажется на первый взгляд. По крайней мере, сейчас", – подытожил Семиволос.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, возле посольства России в Сирии произошел мощный взрыв.

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