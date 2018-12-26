МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Злой одессит
Злой одессит
БлогерВсе статьи автора

Неприятный подарок для России: инвесторы ускорили вывод средств

684

По настоящему неприятный подарок под Новый Год устроили российской экономике те немногочисленные инвесторы, которые ещё держали свой капитал в этом ареале неопределенности.

Так, за две недели с рынка акций РФ инвесторы вывели более $320 млн, тем самом установив за весь год пятилетний рекорд по оттоку из российских акций – $1 млрд. Суммарно же российский рынок за две недели покинуло $490 млн инвестиций.

Новости
Как далеко пойдет Путин, чтобы усмирить Лукашенко

Но, что самое обидное и представляет собой не двусмысленный намек на мрачные перспективы, так это то, что с начала декабря в рынки развивающихся стран была вложена крупнейшая с начала года сумма в $4,5 млрд. И из этих $4,5 млрд российский рынок получил… $0.

Все верно, ни один зарубежный фонд не осмелился зайти в этом месяце на российский рынок со своими инвестициями, оставив его накануне Нового года с нулевым показателем.

А как говорится, как Новый год встретишь, так…

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Злой одесситЗлой одессит
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:ЖЖ Злого одессита
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги