По настоящему неприятный подарок под Новый Год устроили российской экономике те немногочисленные инвесторы, которые ещё держали свой капитал в этом ареале неопределенности.

Так, за две недели с рынка акций РФ инвесторы вывели более $320 млн, тем самом установив за весь год пятилетний рекорд по оттоку из российских акций – $1 млрд. Суммарно же российский рынок за две недели покинуло $490 млн инвестиций.

Но, что самое обидное и представляет собой не двусмысленный намек на мрачные перспективы, так это то, что с начала декабря в рынки развивающихся стран была вложена крупнейшая с начала года сумма в $4,5 млрд. И из этих $4,5 млрд российский рынок получил… $0.

Все верно, ни один зарубежный фонд не осмелился зайти в этом месяце на российский рынок со своими инвестициями, оставив его накануне Нового года с нулевым показателем.

А как говорится, как Новый год встретишь, так…

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