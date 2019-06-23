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"Неприятности": назван главный приоритет Путина

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Во время "Прямой линии" 20 июня президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил, что его приоритет – не благо собственной страны.

"Как мне кажется, он еще раз подтвердил, что его приоритет – не благо собственной страны, а неприятности другим странам". Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

Владимир Путин во время "Прямой линии" 20 июня

Владимир Путин во время "Прямой линии" 20 июня

Официальный сайт президента России

В частности, политик напомнил об экономических потерях от санкций в отношении России самой России и Европейского союза, о которых говорил президент. "Он сказал о том, что, мол, мы от санкций потеряли 50 миллиардов долларов, а Евросоюз – 240 миллиардов долларов".

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"Откуда он взял эти цифры, я не знаю. Думаю, они никак не соответствуют действительности. Но дело не в этом, а в том, что для него важно. Важно, сколько потеряли другие, а не сколько потеряли мы", – подчеркнул оппозиционер.

Как писал OBOZREVATEL, во время "Прямой линии" к Путину обратилась семья украинцев, которая уехала из Торецка (Дзержинск) в Россию в 2014 году. Они пожаловались на жизнь в Набережных Челнах (Татарстан).

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Леонид ГозманВладимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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