"Неприятности": назван главный приоритет Путина

Во время "Прямой линии" 20 июня президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил, что его приоритет – не благо собственной страны.

"Как мне кажется, он еще раз подтвердил, что его приоритет – не благо собственной страны, а неприятности другим странам". Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

Владимир Путин во время "Прямой линии" 20 июня Официальный сайт президента России

В частности, политик напомнил об экономических потерях от санкций в отношении России самой России и Европейского союза, о которых говорил президент. "Он сказал о том, что, мол, мы от санкций потеряли 50 миллиардов долларов, а Евросоюз – 240 миллиардов долларов".

"Откуда он взял эти цифры, я не знаю. Думаю, они никак не соответствуют действительности. Но дело не в этом, а в том, что для него важно. Важно, сколько потеряли другие, а не сколько потеряли мы", – подчеркнул оппозиционер.

Как писал OBOZREVATEL, во время "Прямой линии" к Путину обратилась семья украинцев, которая уехала из Торецка (Дзержинск) в Россию в 2014 году. Они пожаловались на жизнь в Набережных Челнах (Татарстан).

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