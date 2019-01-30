Последние пять лет ситуация с украинскими политзаключенными, к сожалению, не складывается позитивно. Конкретно дело Павла Гриба такое же, как и дела других политзаключенных. Отсутствует правовое поле. Суды и следствия принимают решения в соответствии с политическим заказом. К сожалению, я не думаю, что российские власти позитивным образом воспринимают заявления Людмилы Денисовой и освободят Павла Гриба из СИЗО. Даже учитывая его состояние здоровья, с которым действительно все плохо. Да и сам по себе Павел - достаточно болезненный человек и нахождение в российских СИЗО, применение пыток, не могло позитивно оказаться на его состоянии здоровья.

По его делу удалось добиться направление на обследование во внетюремную больницу и те заключения, которые есть у его адвоката, должны способствовать предоставлению Грибу медицинской помощи.

Другое дело, что это не выполняется и для Павла Гриба, и для украинских политзаключенных в частности. Хотя российское государство в соответствии с международными нормами обязано оказывать медицинскую помощь.

Новости Для России это будет катастрофа

Вопрос в другом – может ли плохое состояние здоровья политзаключенного повлиять на процедуру его освобождения? Да, мы с таким сталкивались, когда в 2016-м году были помилованы Геннадий Афанасьев и Валерий Солошенко. По крайней мере, так было проартикулировано российскими властями. После этого они не реагировали на плохое состояние украинских политзаключенных.

Даже если кто-нибудь из них умрет, для Кремля это будет неприятным событием, но не смертельным. Свойство авторитарной системы заключается в том, что она очень черство подходит ко всему гуманитарному и человеческому. По опыту Союза мы знаем, что украинские политзаключенные погибали в лагерях. Тот же самый Стус, например.

Но международное сообщество ничего, кроме возмущения, предъявить за это не могло. Не было ни санкций, ни оказания какого-то политического давления. Констатировалось, как некий печальный факт.

Пока российские власти эту черту не перешли. Но нет никаких гарантий, что они ее вдруг не перейдут.

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