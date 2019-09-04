Неприемлемо: названы две угрозы "нормандской" встречи

Главные требования российской стороны, выдвинутые накануне "нормандского" саммита глав государств по вопросу войны на Донбассе категорически неприемлемы для украинской стороны.

"К самому факту существования так называемой формулы Штайнмайера я отношусь крайне отрицательно", – заявил OBOZREVATEL заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Потому что она предполагает проведение местных выборов на оккупированных территориях до их освобождения. Я такую форму принять не могу – ни как гражданин, ни как чиновник, ни как человек, который с первого дня войны на Донбассе фактически вовлечен в этот процесс", – подчеркнул замминистра.

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Он также заявил, что дальнейшее разведение сил в Петровском и Золотом вслед за разведением в Станице Луганской также не имеет смысла. "Что касается дальнейшего разведения, я тоже категорически против. Хотя бы потому, что по состоянию на вчерашний день была информация о том, что наши Вооруженные Силы практически завершили демонтаж укрепительных сооружений в Станице Луганской, в то время как на противоположном берегу российские наемники, наоборот, усилили свои укрепления".

"О каком дальнейшем разведении вообще может идти речь, если россияне просто игнорируют даже те договоренности, которые были достигнуты под флагом мирного процесса?" – спросил чиновник.

Как писал OBOZREVATEL, по итогам встречи помощников лидеров "нормандской" четверки директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил: "Российская делегация настаивала, что сначала надо выполнить решения предыдущих саммитов. Нужно развести силы в Петровском и Золотом, а также согласовать формулу Штайнмайера".

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