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4 сентября • обновлено в 06:25
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Неприемлемо: названы две угрозы "нормандской" встречи

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Главные требования российской стороны, выдвинутые накануне "нормандского" саммита глав государств по вопросу войны на Донбассе категорически неприемлемы для украинской стороны.

"К самому факту существования так называемой формулы Штайнмайера я отношусь крайне отрицательно", – заявил OBOZREVATEL заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Потому что она предполагает проведение местных выборов на оккупированных территориях до их освобождения. Я такую форму принять не могу – ни как гражданин, ни как чиновник, ни как человек, который с первого дня войны на Донбассе фактически вовлечен в этот процесс", – подчеркнул замминистра.

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Ангела Меркель, Владимир Путин

Ангела Меркель, Владимир Путин

Официальный сайт президента РФ

Он также заявил, что дальнейшее разведение сил в Петровском и Золотом вслед за разведением в Станице Луганской также не имеет смысла. "Что касается дальнейшего разведения, я тоже категорически против. Хотя бы потому, что по состоянию на вчерашний день была информация о том, что наши Вооруженные Силы практически завершили демонтаж укрепительных сооружений в Станице Луганской, в то время как на противоположном берегу российские наемники, наоборот, усилили свои укрепления".

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"О каком дальнейшем разведении вообще может идти речь, если россияне просто игнорируют даже те договоренности, которые были достигнуты под флагом мирного процесса?" – спросил чиновник.

Как писал OBOZREVATEL, по итогам встречи помощников лидеров "нормандской" четверки директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил: "Российская делегация настаивала, что сначала надо выполнить решения предыдущих саммитов. Нужно развести силы в Петровском и Золотом, а также согласовать формулу Штайнмайера".

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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
"Нормандскй" саммит сам по себе, а украинские батальоны сс сами по себе...порох подписывал документы в Минске только из за страха, что андец будец вшивому всу!
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