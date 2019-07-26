"Ненормальный!" Переписка зарезанной в Подмосковье женщины с убийцей попала в сеть

В сеть слили переписку 26-летней Натальи Басовой, которую зарезали на детской площадке в Подмосковье (Россия), с ее бывшим молодым человеком, подозреваемым в убийстве Артемом Шустовым.
По сообщениям, которые были обнародованы РЕН ТВ, видно, что 38-летний мужчина буквально преследовал экс-возлюбенную, а она грозилась сдать его в полицию.
"Оставь меня в покое, ты ненормальный, я еще раз говорю – заявление уже лежит. Если что-то со мной случится, все узнают, что это ты", – написала Наталья.
Убитая с дочкой и подозреваемый
Шустов в ответ предупредил женщину, что от этого ей будет только хуже. "Наташ, еще раз говорю, от этого никому хорошо не будет, а в первую очередь тебе. Если ты настолько глупа, гни свою позицию и дальше. Но это конец всему", – сказано в сообщении.
"Насильно мил не будешь", – ответила Наталья. "Я все сказал", – подытожил подозреваемый.
О том, что мужчина угрожал убитой в СМС, рассказал и один из ее знакомых. "Следил за тем, где она бывает, угрожал в СМС. Он не муж ей и не ее молодой человек", – поделился он.
Убитая Наталья Басова
РЕН ТВ
Знакомая Шустова рассказала также, что около пяти лет назад он попытался за ней ухаживать, а когда она отказала, начал за ней следить.
"На первый взгляд он был спокойным человеком, однако это была лишь видимость. Когда я отказала, он караулил возле дома", – вспомнила она.
При этом, соседи указали на еще одну примечательную деталь – за три года до трагедии к ним приходили следователи и показывали фотографии подозреваемого.
"Сказали, что подозревают в нескольких убийствах девушек и он находится в розыске", – рассказала соседка. По ее словам, с убитой Басовой он вместе не проживал, но их связывали отношения.
Подозреваемый Артем Шустов
Как сообщал OBOZREVATEL:
В городе Раменское в Подмосковье (Россия) женщину убили на детской площадке прямо на глазах у маленькой дочери. Нападавший нанес молодой матери не менее 20 ножевых ранений и скрылся с места преступления.
Подозреваемый признался, что убил женщину из-за ревности и подозрений в изменах.
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