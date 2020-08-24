Немецкая клиника Charite подтвердила отравление Навального веществом группы "холинэстеразы"
Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен и сейчас остается в искусственной коме.
Такие результаты исследования обнародовала немецкая клиника Charite. Они показали отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщил в Twitter журналист DW Ричард Уокер.
При этом точное вещество пока не обнаружено. Также будут проведены дополнительные анализы.
Пока политик остается в искусственной коме, его состояние серьезное, но угрозы для жизни нет.
Также остается неопределенным исход болезни. Они могут быть долгосрочными для нервной системы.
В свою очередь врачи из российского Омска заявили, что готовы передать в Германию результаты исследований и анализы Навального. МРТ уже передано, пишет RT со ссылкой на Минздрав региона.
"Врачи Омской БСМП №1 готовы предоставить врачам немецкой клиники "Шарите" как результаты лабораторных исследований, так и образцы биоматериалов пациента А.А.Навального", – сказали в ведомстве.
Ингибиторы холинэстеразы содержатся в некоторых ядах природного происхождения, а также синтезируются искусственно для использования в терапии при болезни Альцгеймера, деменции с тельцами Леви, миастении, а также в качестве антидота при отравлении антихолинергическими веществами.
Как сообщал OBOZREVATEL, власти Германии ранее предположили, что Алексея Навального отравили. Также они заявили о необходимости обеспечить политику личную безопасность.
Напомним, что утром 22 августа самолет с российским оппозиционным политиком улетел из Омска в Германию.