Немецкая клиника Charite подтвердила отравление Навального веществом группы "холинэстеразы"

Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен и сейчас остается в искусственной коме.

Такие результаты исследования обнародовала немецкая клиника Charite. Они показали отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщил в Twitter журналист DW Ричард Уокер.

При этом точное вещество пока не обнаружено. Также будут проведены дополнительные анализы.

Пока политик остается в искусственной коме, его состояние серьезное, но угрозы для жизни нет.

Также остается неопределенным исход болезни. Они могут быть долгосрочными для нервной системы.

Twitter Ричарда Уокера

В свою очередь врачи из российского Омска заявили, что готовы передать в Германию результаты исследований и анализы Навального. МРТ уже передано, пишет RT со ссылкой на Минздрав региона.

"Врачи Омской БСМП №1 готовы предоставить врачам немецкой клиники "Шарите" как результаты лабораторных исследований, так и образцы биоматериалов пациента А.А.Навального", – сказали в ведомстве.

Telegram RT

Ингибиторы холинэстеразы содержатся в некоторых ядах природного происхождения, а также синтезируются искусственно для использования в терапии при болезни Альцгеймера, деменции с тельцами Леви, миастении, а также в качестве антидота при отравлении антихолинергическими веществами.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Германии ранее предположили, что Алексея Навального отравили. Также они заявили о необходимости обеспечить политику личную безопасность.

Напомним, что утром 22 августа самолет с российским оппозиционным политиком улетел из Омска в Германию.