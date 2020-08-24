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Немецкая клиника Charite подтвердила отравление Навального веществом группы "холинэстеразы"

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Новости России
21,8 т.
Немецкая клиника Charite подтвердила отравление Навального веществом группы 'холинэстеразы'

Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен и сейчас остается в искусственной коме.

Такие результаты исследования обнародовала немецкая клиника Charite. Они показали отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщил в Twitter журналист DW Ричард Уокер.

При этом точное вещество пока не обнаружено. Также будут проведены дополнительные анализы.

Пока политик остается в искусственной коме, его состояние серьезное, но угрозы для жизни нет.

Также остается неопределенным исход болезни. Они могут быть долгосрочными для нервной системы.

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ГерманияотравлениеАлексей Навальный
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