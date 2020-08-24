Немецкая клиника Charite подтвердила отравление Навального веществом группы 'холинэстеразы'

Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен и сейчас остается в искусственной коме.

Такие результаты исследования обнародовала немецкая клиника Charite. Они показали отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщил в Twitter журналист DW Ричард Уокер.

При этом точное вещество пока не обнаружено. Также будут проведены дополнительные анализы.

Пока политик остается в искусственной коме, его состояние серьезное, но угрозы для жизни нет.

Также остается неопределенным исход болезни. Они могут быть долгосрочными для нервной системы.

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