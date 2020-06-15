Неизвестные видео с участниками группы Дятлова найдены в сети

Трех участников группы Дятлова, погибших в 1959 году вблизи горы Холатчахль в Свердловской области, удалось обнаружить на архивной кинохронике времен СССР.

Так, блогер Валентин Дегтерев считает, что обнаружил на одном архивном видео Людмилу Дубинину и Зинаиду Колмогорову, а на другом – Семена Золотарева.

Дубинина и Колмогорова были обнаружены на видео, снятом в июне 1954 года в Свердловске, когда в СССР с визитом находились прмьер-министр Индии Джавахарлал Неру и его дочь, впоследствии также ставщая премьер-министром Индии, Индира Ганди.

"В момент прохода почетных гостей в кадр попали две молодые девушки. В одной я узнал Людмилу Дубинину, во второй – Зинаиду Колмогорову", - написал Дегтерев.

Людмила Дубинина на архивной кинохронике СССР блог Валентина Дегтерева

При этом он отмечает, что не имеет сомнения в том, что на видео именно Колмогорова, поскольку она в кадре снята крупным планом, а также блогеру удалось найти другое фото Зинаиды в том же самом платье.

Зинаида Колмогорова на архивной кинохронике СССР блог Валентина Дегтерева

Золотарев же обнаружен блогером на совершенно другом видео, снятом в 1945 году в Берлине.

"По улицам поверженного города маршируют солдаты. Две роты. Без оружия. В одном из бойцов я признал Семена Золотарева", – написал блогер.

Семен Золотарев на архивной кинохронике из Берлина блог Валентина Дегтерева

Впрочем, он отмечает, что усы у Золотарева на видео более густые, чем на других фото и "можно поспорить, что там далеко не Семен".

В то же время он допускает, что на видео Золотарев, поскольку тот закончил войну именно в Берлине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дегтерев выдвинул версию убийства группы Дятлова из-за надругательства над божеством.