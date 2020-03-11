В сети нашли архивный снимок из молодости президента России, который 10 марта обнулил свои президентские сроки, заручившись поддержкой Государственной думы.

Фото опубликовал в Instagram главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В свете последних событий со внесением в Конституцию России нашумевшей правки он добавил символическую подпись ко снимку "Обнулил".

Неизвестное фото молодого Путина появилось в сети Instagram Алексея Венедиктова

Россияне бурно отреагировали на кадр, на котором Путин предстал в рубашке нараспашку и "томным" взглядом. "Рогов не хватает с хвостом, прям вылитый", "Забытое слово "шпана", "Мерзко это все и безнадежно", – прокомментировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кремле опубликовали подборку архивных фото Путина к 20-летию его правления. У президента России решили поднять рейтинг курьезными кадрами.

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