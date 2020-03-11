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11 марта • обновлено в 10:09
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Неизвестное фото молодого Путина появилось в сети

2.1т
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В сети нашли архивный снимок из молодости президента России, который 10 марта обнулил свои президентские сроки, заручившись поддержкой Государственной думы.

Фото опубликовал в Instagram главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В свете последних событий со внесением в Конституцию России нашумевшей правки он добавил символическую подпись ко снимку "Обнулил".

Неизвестное фото молодого Путина появилось в сети

Неизвестное фото молодого Путина появилось в сети

Instagram Алексея Венедиктова

Россияне бурно отреагировали на кадр, на котором Путин предстал в рубашке нараспашку и "томным" взглядом. "Рогов не хватает с хвостом, прям вылитый", "Забытое слово "шпана", "Мерзко это все и безнадежно", – прокомментировали пользователи.

Неизвестное фото молодого Путина появилось в сети
Неизвестное фото молодого Путина появилось в сети
Неизвестное фото молодого Путина появилось в сети
Неизвестное фото молодого Путина появилось в сети
Неизвестное фото молодого Путина появилось в сети
Неизвестное фото молодого Путина появилось в сети
Неизвестное фото молодого Путина появилось в сети
Неизвестное фото молодого Путина появилось в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кремле опубликовали подборку архивных фото Путина к 20-летию его правления. У президента России решили поднять рейтинг курьезными кадрами.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Алексей Венедиктов Владимир Путин
Место
Россия
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Не ОБCOC а секта почитателей, Бога свiдомо MAHДАйнутого бидлa!!!
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фил филька
фил филька
да уж. киданул вовка либералов так киданул)
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