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18 апреля • обновлено в 17:28
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Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогер Все статьи автора

Нефтяная война: Россию ждет новая головная боль

3.2т

В то время как сейчас только и разговоров, что об убытках России от падения цен на энергоносители, нефть и газ, как на небосклоне “благополучия” РФ возникает ещё одно серьезное препятствие. И это препятствие уже не вытеснение российской нефти с рынков Европы и Азии, жесткий её демпинг или даже сокращение, которое может обернуться фактической гибелью тех буровых, на которых приостанавливается выкачка. Дело то, как раз в том, что в России, по всем вышеупомянутым причинам, становится негде хранить добываемую, но не реализуемую нефть.

В то время как в Европе уже практически исчерпаны возможности по заполнению резервуаров хранилищ, а в качестве оных используют по большей части танкеры, Россия, ранее не встречавшаяся с этой проблемой, оказалась к ситуации переизбытка сырья совершенно неготовой.

Дело в том, что в нефтяной промышленности РФ никогда не рассматривались даже и близко сценарии, когда её нефть окажется невостребованной и, её добыча будет превышать спрос, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. А потому, в нынешних условиях, российские буровые работают в значительной степени на заполнение хранилищ, а не на экспорт.

Но, самое интересное в том, что и без того посредственный потенциал РФ по хранению нефтепродуктов, очень скоро будет исчерпан и вот, что тогда? Куда девать миллионы баррелей нефти ежедневной добычи, которую и продать невозможно и подарить жалко?

И тогда круг замыкается – так или иначе, хочет или нет, но Россия вынуждена будет сокращать добычу даже выше той нормы, что ей выписаны квотами. В противном случае Российская Федерация превратится в страну нефтяных рек и маслянистых берегов.

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Тема
Мировые цены на нефть
Теги
Нефтегаздобыча нефть
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Источник: ЖЖ Злого одессита
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Половецький Печеніг
Половецький Печеніг
Вот это да, вот это полный руський миръ!
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
"Шо Вы говорите..."
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