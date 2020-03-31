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31 марта • обновлено в 10:44
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Михаил Крутихин
Михаил Крутихин
Партнер консалтинговой компании RusEnergy Все статьи автора

Нефть отдают уже бесплатно и готовы платить, чтобы только взяли

1.5т

Причина падения цены на нефть – это экономический спад, который начался и очень хорошо наметился еще задолго до этого года, и второе – этот спад ускорился в результате вспышки коронавируса и пандемии. Это привело к остановке промышленного производства во многих странах и естественно, в результате чего сократилось употребление электроэнергии, топлива. Работа предприятий была остановлена по всему миру, и если верить подсчетам, то где-то из в 100 млн баррелей мирового употребления в сутки, теперь осталось от силы 75. То есть потребление и спрос сократились на целую четверть. Нефти сейчас гораздо больше, чем мир может поглотить. Все пытаются предлагать различные скидки, продают дешевле, чтобы сохранить свою рыночную нишу. Начинается ценовая война между конкурентами и поставщиками.

16,2 доллара за баррель – это цена российского Urals, цена Brent в этот момент была где-то меньше 21, ближе к 19 долларам. Канадская нефть продается по 3 доллара, а в США и Азии есть случаи, когда нефть просто отдают, да еще и платят за то, чтобы ее взяли. Нет сил хранить ее в нефтехранилищах или в танкерах, за которые надо платить.

Пока что все давит на цену на нефть, баланс спроса и предложения тоже. Такая тенденция сохранится с наступлением апреля, когда прекращается действие договоренности ОПЭК+ и все ее участники будут добывать и экспортировать столько нефти, сколько смогут. Нефти будет все больше, ценовая война обостриться. Хотя рынок предвидит некоторые повешения – например, цена на нефть в июньских фьючерсах уже выше - 27-29 долларов за баррель. А в июле и в августе еще выше. Есть и такие ожидания.

Нефть отдают уже бесплатно и готовы платить, чтобы только взяли

Такая низкая цена на нефть многопланово влияет на российскую экономику. Сокращается размер запасов, которые можно рентабельно извлекать из земли. Если до этого кризисного положения Министерство энергетики и природных ресурсов оценивали, что в России примерно 30% от всей оставшийся нефти – это рентабельная нефть, ее легко относительно извлекать и даже получать какую-то прибыль от ее извлечения. А вот 70% - это трудноизвлекаемая нефть. Чтобы получать из нее какую-то прибыль, компании должны иметь на выходе цены 65-85 долларов за баррель. Таких цен сейчас нет. То есть, нефть существует, но взять ее экономически невозможно.

Когда цена на нефть сокращается, это значит, что вместо 30% мы будем иметь 20% оставшийся нефти, которую можно добывать. Да, немного поможет девальвация рубля, издержки, если их выражать в долларах, сократятся. Но такое положение не спасает. Инфляция, рабочая сила, электроэнергия, оборудование – все это съест выигрыш от девальвации.

Сокращение объема нефти повлечет за собой не просто сокращение поступлений в российский бюджет, но и в Фонд национального благосостояния тоже. Чтобы выполнять бюджет, нужно из этого фонда брать деньги. А бюджет сверстан из цены на нефть 42,40 доллара, и вся разница между реальной ценой и ценой, которая заложена в бюджет, поглощается из Фонда национального благосостояния. На сколько его хватит, когда его исчерпают – большой вопрос. Некоторые говорят, что Фонда хватит на 6-10 лет, а некоторые, что на полтора-два года.

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Михаил Крутихин Михаил Крутихин
Темы
Мировые цены на нефть Кризис в России Мировой финансовый кризис
Место
Россия
Теги
нефть Новости России
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