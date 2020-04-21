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21 апреля • обновлено в 12:52
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Павел Казарин
Павел Казарин
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Нефть и газ продолжают дешеветь. Что ждет Россию?

6.9т

Цены на нефть, конечно, отыграют назад, но динамика любопытная.

Потребление газа в Европе тоже падает. Тысяча кубометров стоит на континенте порядка $80, в то время как Россия продает газ своим собственным регионам по $65. При этом "Газпром" верстал свой годовой бюджет, рассчитывая на цену в $200.

Если нефть марки Urals будет стоить порядка $30, то российскому Центробанку для поддержания курса рубля придется ежедневно продавать до $150 млн. Фонд национального благосостояния РФ успел накопить $123 млрд – и при подобной динамике его может хватить для балансирования нефтяных цен на два-три года. А если нефть будет стоить дешевле?

Себестоимость добычи российской нефти – 20 долларов (у Саудовской Аравии - $9). При этом доля нефти в ВВП России – 15%. Да, Кремль успел скопить $560 млрд золотовалютных резервов, но вся архитектура прогнозов пока не выглядит для России оптимистично. Внешние заимствования ограничены из-за санкций. По прогнозам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, безработица в РФ может вырасти втрое - с 2,5 до 8 млн человек.

Доля нефтегазовых доходов в структуре российского бюджета доходит до 40%. При этом спрос на углеводороды продолжает падать, а их цена – снижаться. Те самые нефтедоллары, с которых начиналась карьера Владимира Путина, теперь начинают иссякать. И в этот момент мы попадаем в самую неблагодарную стадию – стадию прогнозов.

Попытки представить мир после коронавируса грешат своей универсальностью. Их авторы говорят о последствиях, которые коснутся всех. Но в том и особенность, что у каждой страны постэпидемическое похмелье может быть разным.

В свое время эффект от бубонной чумы отличался в разных регионах Европы. В 14 веке эта болезнь унесла четверть населения континента – и больше всего потерь было среди крестьян. Экономика средневековья держалась на труде крепостных, а потому рост спроса на труд привел к тому, что крестьяне стали требовать себе права и повышение оплаты.

В Англии король сперва решил им отказать. Был издан статут, в котором фиксировался "старый" уровень оплаты труда и запрещался самовольный переход от феодала к феодалу. Ответом стали крестьянские восстания. Крупнейшее из которых – под руководством Уота Тайлера – хоть и было подавлено, но привело в результате к послаблениям. В Восточной Европе все было иначе. Там местная знать накладывала на крестьян все новые повинности, вследствие чего они оказались в худшем положении, нежели до чумы.

По сути, эволюция каждой страны во время кризиса напрямую зависит от стартовых позиций в обществе. Там, где есть способность к коллективному действия – свободы расширяются. Там, где их нет – свободы сужаются. Вполне может быть, что мы станем наблюдать это и теперь – когда реальность разных стран будет зависеть от их социального договора и способности "верхов" слышать "низы".

Что же касается РФ, то ее способ существования остается неизменным. Как писал Мераб Мамардашвили, Россия существует не для русских, а посредством русских. Нефть стала дешеветь после аннексии Крыма – и после этого на роль новой нефти были назначены российские граждане. И нет особенных оснований думать, что в этот раз Кремль решит поступить иначе.

Вполне возможно, что Москва выберет тот же вектор, который после чумы предпочла Восточная Европа. Когда маленький человек будет становиться еще меньше. В поясах станут прокалывать новые дырки. А в старом социальном договоре "колбаса в обмен на политические свободы" убыль будет по обе стороны уравнения.

"Папа, ты будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть".

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Автор
Павел Казарин Павел Казарин
Темы
Добыча газа Аннексия Крыма Мировые цены на нефть
Место
Россия
Теги
нефть газ
Источник
Источник: Телеграм-канал Павла Казарина
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к сармат
к сармат
Быдлятник ждет пи......ц！
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lazar galka
lazar galka
из всей этой билеберды я поняла одно --------- ВЕРНИТЕ КРЫМ и нефть будет опять по 100$
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
За офіційними даними мінфіна РФ, 2/3 девідендів в федеральний бюджет надходить від найбільших компаній нафтогазового сектора. Так що залежність "скрєпостану" від нафти і газу просто шалена. Якщо вони суттєво впадуть (а все іде саме в цьому напрямку), то їм ніяких золотовалюних резервів не вистачить!!!)))
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Соломянюк Олекса, за Украину когда начнёте переживать? Или уже поздно?
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