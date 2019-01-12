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''Нечеловеческое лицо": россияне обрушились на украинцев с нелепыми обвинениями

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Некоторые россияне считают, что украинцы якобы потеряли свое человеческое лицо в связи с ситуацией на Донбассе.

Таковы результаты уличного опроса, проведенного корреспондентом Sotnik.TV. Так, одна из респонденток развила данную мысль, утверждая, что Россия не имеет никакого отношения к трагическим событиям в Украине.

"Некоторые потеряли (человеческое лицо – Ред.). Те же украинцы. А что, они с человеческим лицом? По-моему, далеко уже не с человеческим", – сказала россиянка.

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''Нечеловеческое лицо": россияне обрушились на украинцев с нелепыми обвинениями

Скриншот с видео

При этом она добавила: "Американцы тоже...".

На вопрос, как к доброте России относится ситуация в Украине, она ответила: "А мы к ним какое отношение имеем? Они там сами разбираются... Дурью маются... При чем здесь русский народ?".

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство граждан России выразили готовность при необходимости принять участие в вооруженном конфликте.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Тег
Новости России
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Говорова Елена
Говорова Елена
Я выросла в россии, это как бы родина. Посмотрела это видио. До чего ж примитивный народ и ведь не быдло с виду( кроме этой матери- героини). А пропаганда из них так и прёт. Мне с братом даже общаться не хочется, это же полнейшее зомби. Жалко мне вас "росияне" и противны вы мне.
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Северг Олег
Северг Олег
Всё правильно сказала. Отличие простых людей на Украине ив России - в России умные а на Украине дураки. О чём тут спорить ?
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Вы,посмотрите на ночь фото Турчинова,ссаться будете,если ночью приснится этот фантомас
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