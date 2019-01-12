''Нечеловеческое лицо": россияне обрушились на украинцев с нелепыми обвинениями

Некоторые россияне считают, что украинцы якобы потеряли свое человеческое лицо в связи с ситуацией на Донбассе.

Таковы результаты уличного опроса, проведенного корреспондентом Sotnik.TV. Так, одна из респонденток развила данную мысль, утверждая, что Россия не имеет никакого отношения к трагическим событиям в Украине.

"Некоторые потеряли (человеческое лицо – Ред.). Те же украинцы. А что, они с человеческим лицом? По-моему, далеко уже не с человеческим", – сказала россиянка.

Скриншот с видео

При этом она добавила: "Американцы тоже...".

На вопрос, как к доброте России относится ситуация в Украине, она ответила: "А мы к ним какое отношение имеем? Они там сами разбираются... Дурью маются... При чем здесь русский народ?".

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство граждан России выразили готовность при необходимости принять участие в вооруженном конфликте.

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