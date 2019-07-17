Нечеловеческие крики и дубинки: появились видео жестоких избиений в российской колонии

В среду, 17 июля, российская "Новая газета" разместила видео с жестокими пытками в ярославской ИК-1 (Россия). Заключенных зверски избивали только из-за того, что один из них потребовал свою же туалетную бумагу.

Видео датированы февралем 2016 года и были известны сотрудникам, расследовавшим ярославское дело, сообщило издание. Эти ролики попали к адвокатам в связи с похожим делом годовой давности: они были восстановлены экспертами с изъятой из колонии техники.

Однако, отмечается, что до сих пор следствие не усмотрело оснований для возбуждения дела по мотивам записей.

Ярославская ИК-1 Радио Свобода

"Первые два ролика, снятые на камеры видеорегистраторов тюремщиков, демонстрируют нам "воспитательные мероприятия" в отношении осужденных из камеры № 12 ШИЗО (Штрафного изолятора. – Ред.) ИК-1 Ярославля. Опять нечеловеческие крики, дубинки, "класс воспитательной работы". Два других — последовавший доклад дежурного помощника начальника колонии Забодалова своему начальству", — говорится в статье.

Бывший заключенный колонии Руслан Вахапов рассказал, что в исправительном учреждении произошел конфликт: осужденный Андрей Иванов несколько дней подряд жаловался, что ему из личных вещей не выдают туалетную бумагу.

Работники решили утихомирить это "привычным методом", однако заключенные оказались готовы к силовому сценарию: но несмотря на то, что осужденные пытались защитить Иванова, его все ровно избили, сообщил Вахапов.

Издание написало, что на других видео, которые касаются этого же происшествия, сотрудники колонии пытались подготовить "употребимую" версию обстоятельств применения силы.

Уточняется, что дежурный помощник начальника колонии Игорь Забодалов доложил в областное Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) обстоятельства применения силы в отношении заключенных и сообщил, что "камеру выводили для обыска, у них был запрещенный предмет", но осужденные отказались выходить из нее. Он также обратился к сотрудникам и заявил, что роботу они исполнили "на тройку, вчера на пятерку было", подчеркнуло издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в июле 2018 года российская "Новая газета" опубликовала запись жестоких пыток заключенного Евгения Макарова сотрудниками ФКУ в исправительной колонии-1 по Ярославской области. Затем в марте 2019 года издание опубликовало новые факты пыток над заключенными в тюрьмах РФ.

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