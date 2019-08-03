Неадекватные россияне устроили жесткую драку на борту самолета: видео попало в сеть

Россияне устроили драку на борту самолета "Турецких авиалиний" рейса Стамбул — Екатеринбург еще до взлета.

Так, конфликт начался во время рассадки пассажиров. Первой в драку с мужчиной полезла женщина. Потом за нее начал заступаться еще один из пассажиров, передает E1.RU. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

В итоге их удалось разнять, а с рейса сняли всех троих участников конфликта. "Первая распустила руки женщина, мужчина седой ударил ее по лицу в ответ. Тот, что слева, заступился за женщину", — рассказал очевидец Александр.

Драка на борту самолета Скриншот с видео

Из-за чего именно возникла ссора, никто не знает. На видео, которое снял один из пассажиров, видна сама драка и слышно, что заступившийся за женщину мужчина кричит своему оппоненту: "Ты как можешь женщин бить? Ты где находишься?".

Из-за драки вылет самолета задержали примерно на 45 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет одной из российских авиакомпаний, совершавший рейс из Санкт-Петербурга в Анталью,вынужден был пойти на незапланированную посадку в Сочи из-за пьяного дебошира на борту.

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