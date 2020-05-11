ДЫРКА ОТ БУБЛИКА

Дорогие мои друзья, алчно взирающие на Фонд Национального Благосостояния им. тов. Путина (ФНБ).

Я чё хочу сказать-то... Эта.... Вот, например, написано, что там почти 165 млрд. долл.

А вот давеча купили у ЦБ акции Сбербанка. И заплатили из этого фонда около 30 млрд. долл.

А сколько еще всякого говна накупили? Там же были еще какие-то мега сделки. Я помню, Роснефть хотела на свои проекты из него денег, Новотек. РФПИ питает свои инвестиционные проекты из денег ФНБ. Банки всякие типа ВЭБа. И так далее...

Я не удивлюсь, если там бабки чисто номинально присутствуют. Как говориться, активы стоят в балансе по цене сделки. А в реальности, всё уже путинские дружки растащили. Вот ей-ей.

Иначе чего Силуанов жмется? И еще выдумывает какие-то лошадинные отмазки. И Греф ему вторит, всякую ахинею несет... Наверное, ему сказали: хотел сделки? Теперь отрабатывай, иди – позорься...

А что им сказать: что никакого ФНБ нет уже давно? Что все просрали на инсайдерские сделки по покупке резанной бумаги?

Вот куда сейчас продать акции Сбербанка? Какая у них мгновенная ликвидность? При нынешнем-то кризисе! А что, когда 10 апреля сделку закрывали было еще неизвестно, что жопа уже наступила?

Я, кстати, думаю, что другие активы в ФНБ ничуть не лучше, чем акции Сбера...

Так что не хочу быть плохим пророком, но для меня лично не будет сюрпризом, если вдруг выясниться, что в ФНБ кроме всяких "хитрых" акций есть еще только голодные монастырские мыши. И фсе...

Мужайтесь, люди! Вы уже давно живете по идеям чучхе, то есть с опорой на собственные силы. И незачем на ФНБ рот разевать.

Не жили богато, нечего и начинать.