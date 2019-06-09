"Не забудем, не простим": российские активисты досрочно похоронили Путина

Двое российских активистов Асан Мумджи и Владимир Шепицын провели акцию, в которой досрочно похоронили президента своей страны Владимира Путина.

Они одели футболки с его фотографией в рамке с надгробной черной лентой и датой смерти – 2019-й год. На них надпись – "Не забудем, не простим". Флешмоб прошел в рамках форума "Свободная Россия", который проходит в латвийском городе Тракай на этих выходных, передает корреспондент OBOZREVATEL.

"Больше не можем терпеть этого человека. Он уже 20 лет у власти. Надоело. Пора уже что-то делать. Если вы думаете, что легко напечатать такие футболки? Нет. Люди боятся за свой бизнес. В такой футболке ходжу даже в России. Полицейскому сказал, что это двойник Путина. Он только пожал плечами", — отметил Мумджи.

"А сколько у него двойников? То он молодо выглядит, то он старо выглядит; то он мальчиков в живот целует, то у него незаконно рожденные дети от Алины Кабаевой рождаются", — добавил его товарищ Шепицын.

Как сообщал OBOZREVATEL, российских журналистов выгнали с форума в Литве.

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