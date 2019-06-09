ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги

/Новости России

"Не забудем, не простим": российские активисты досрочно похоронили Путина

834Читать материал на украинском

Двое российских активистов Асан Мумджи и Владимир Шепицын провели акцию, в которой досрочно похоронили президента своей страны Владимира Путина.

Они одели футболки с его фотографией в рамке с надгробной черной лентой и датой смерти – 2019-й год. На них надпись – "Не забудем, не простим". Флешмоб прошел в рамках форума "Свободная Россия", который проходит в латвийском городе Тракай на этих выходных, передает корреспондент OBOZREVATEL.

"Больше не можем терпеть этого человека. Он уже 20 лет у власти. Надоело. Пора уже что-то делать. Если вы думаете, что легко напечатать такие футболки? Нет. Люди боятся за свой бизнес. В такой футболке ходжу даже в России. Полицейскому сказал, что это двойник Путина. Он только пожал плечами", — отметил Мумджи.

"А сколько у него двойников? То он молодо выглядит, то он старо выглядит; то он мальчиков в живот целует, то у него незаконно рожденные дети от Алины Кабаевой рождаются", — добавил его товарищ Шепицын.

Как сообщал OBOZREVATEL, российских журналистов выгнали с форума в Литве.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
пропагандаНовости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
4
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel