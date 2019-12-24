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24 декабря • обновлено в 10:19
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"Не вижу ботокса": в России уволили журналистку после пресс-конференции Путина

3.6т
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С российского телеканала "Ямал-Регион" после пресс-конференции президента России Владимира Путина была вынуждена уволиться корреспондент Алиса Яровская.

Покинуть должность журналистке предложил работодатель. Об этом сообщает Znak.com. При этом озвучивается две вероятные причины увольнения.

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На встрече с Путиным Яровская задала вопрос о строительстве моста через реку Обь в рамках большого инфраструктурного проекта "Северный широтный ход", которое было заморожено. Она отметила старания губернатора Ямала.

Руководство же региона не приветствовало ремарку журналиста насчет активности главы округа в проекте СШХ.

Согласно другой версии, на своей странице в Facebook во время пресс-конференции Путина журналистка делилась со своими подписчиками наблюдениями за внешним видом президента.

"Не вижу ботокса и филлеров, выглядит на свои", – написала она под фото, которое сделала из зала во время встречи президента с прессой.

"Не вижу ботокса": в России уволили журналистку после пресс-конференции Путина

В России уволили журналистку после пресс-конференции Путина

В России уволили журналистку после пресс-конференции Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Михаил Ростовский, проанализировав пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, пришел к выводу, что разговорами об изменении Конституции, он лишает своих сменщиков возможности быть у руля государства два срока.

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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