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"Не только Крым и Донбасс": бывший советник Путина раскрыл планы Кремля по Украине

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Президент России Владимир Путин хотел бы увеличить территорию своей страны до ее западных границ по состоянию на конец 18 века.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал его бывший помощник, экономист Андрей Илларионов. По его словам, к ней относится не только уже захваченные Крым и Донбасс, но и большая часть современной Украины за исключением Галиции, Закарпатской Украины и Буковины.

"9 мая на параде в Москве впервые в публичной речи, да еще перед войсками, Путин применил термин "историческая Россия" и пояснил, что это территория "большой России", сложившаяся в 18 веке после трех разделов Речи Посполитой. К ней он относит большую часть нынешней Украины за исключением Галиции, Закарпатской Украины и Буковины. Это нужно помнить всем украинским политикам, которые думают, что достигнут прорывов в переговорах с хозяином Кремля", – уверен экономист.

Война в Украине

Война в Украине

Главред

По его словам, война Путина против Украины носит для него особый и сакраментальный характер. Поэтому он не собирается прекращать ее ни при каких условиях и будет отвоевывать для русского мира сознания миллионов людей.

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"Если бы в 2014 году Украине удалось отстоять Крым и Донбасс, этот тезис мог бы и не закрепиться в его сознании. Но за 5 лет конфликта эти фантазии только укоренились в его голове. Он даже рассказал о них своей армии во время парада Победы на Красной площади. Кстати, это произошло уже после избрания нового президента Украины. Украинским переговорщикам было бы полезно не забывать об этом", – посоветовал Илларионов.

Он также напомнил о Бухарестском саммите НАТО, где Путин пытался убедить тогдашнего президента США Джорджа Буша в том, что Украина как государство является недоразумением. А половина ее территории принадлежит России. Это было в апреле 2008 года. Уже через шесть лет он аннексировал Крым и ввел свои войска на территорию украинского Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Виталий Портников рассказал, как Путин "покорил" Европу. Благодаря этому Россия вернулась в ПАСЕ, не выполнив ни одного из условий снятия санкций.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Российская военная угроза
Персоны
Владимир Путин Андрей Илларионов
Место
Россия
Теги
Украина Новости России
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Молодец Путин...красава..Всё для России...Умница.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Сироткин Андрюха, готов сдохнуть за " красаву" путена?
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