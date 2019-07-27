"Не только Крым и Донбасс": бывший советник Путина раскрыл планы Кремля по Украине

Президент России Владимир Путин хотел бы увеличить территорию своей страны до ее западных границ по состоянию на конец 18 века.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал его бывший помощник, экономист Андрей Илларионов. По его словам, к ней относится не только уже захваченные Крым и Донбасс, но и большая часть современной Украины за исключением Галиции, Закарпатской Украины и Буковины.

"9 мая на параде в Москве впервые в публичной речи, да еще перед войсками, Путин применил термин "историческая Россия" и пояснил, что это территория "большой России", сложившаяся в 18 веке после трех разделов Речи Посполитой. К ней он относит большую часть нынешней Украины за исключением Галиции, Закарпатской Украины и Буковины. Это нужно помнить всем украинским политикам, которые думают, что достигнут прорывов в переговорах с хозяином Кремля", – уверен экономист.

Война в Украине Главред

По его словам, война Путина против Украины носит для него особый и сакраментальный характер. Поэтому он не собирается прекращать ее ни при каких условиях и будет отвоевывать для русского мира сознания миллионов людей.

"Если бы в 2014 году Украине удалось отстоять Крым и Донбасс, этот тезис мог бы и не закрепиться в его сознании. Но за 5 лет конфликта эти фантазии только укоренились в его голове. Он даже рассказал о них своей армии во время парада Победы на Красной площади. Кстати, это произошло уже после избрания нового президента Украины. Украинским переговорщикам было бы полезно не забывать об этом", – посоветовал Илларионов.

Он также напомнил о Бухарестском саммите НАТО, где Путин пытался убедить тогдашнего президента США Джорджа Буша в том, что Украина как государство является недоразумением. А половина ее территории принадлежит России. Это было в апреле 2008 года. Уже через шесть лет он аннексировал Крым и ввел свои войска на территорию украинского Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Виталий Портников рассказал, как Путин "покорил" Европу. Благодаря этому Россия вернулась в ПАСЕ, не выполнив ни одного из условий снятия санкций.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.