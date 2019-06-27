"Не стоит и пяти копеек": Путин сделал циничное заявление о покушении на Скрипалей

История с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери "не стоит и пяти копеек".

С таким циничным заявлением глава РФ Владимир Путин выступил в интервью британской газете Financial Times.

"Послушайте, вся эта суматоха по поводу разведчиков и контрразведчиков не стоит серьезных межгосударственных отношений. Как говорят у нас в России, эта шпионская история не стоит и пяти копеек", - заявил Путин.

"Можно было бы бесконечно продолжить список того, что можно утверждать и в чем можно обвинять друг друга... Мы должны оставить это в прошлом", - сказал он.

Владимир Путин tvkultura.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский неожиданно обратился к Путину с требованием "вернуть детей родителям".

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