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"Не стоит и пяти копеек": Путин сделал циничное заявление о покушении на Скрипалей

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История с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери "не стоит и пяти копеек".

С таким циничным заявлением глава РФ Владимир Путин выступил в интервью британской газете Financial Times.

"Послушайте, вся эта суматоха по поводу разведчиков и контрразведчиков не стоит серьезных межгосударственных отношений. Как говорят у нас в России, эта шпионская история не стоит и пяти копеек", - заявил Путин.

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"Можно было бы бесконечно продолжить список того, что можно утверждать и в чем можно обвинять друг друга... Мы должны оставить это в прошлом", - сказал он.

Владимир Путин

Владимир Путин

tvkultura.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский неожиданно обратился к Путину с требованием "вернуть детей родителям".

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Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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de lik
de lik
ВВП молодца! С'видомые будут выть, но все в мире уже привыкли и надоело, в Пасе уже показали
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Действительно цинично, украинская разведка давно всё доказала а он отпирается)))))))
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Антошин Денис
Антошин Денис
Захаров Дмитрий, не все поймут Ваш сарказм
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
На то оно и Пуйло! Тварь одичалая - как и вся помойка!
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