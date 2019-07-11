Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

"Не совсем человек": режиссер сравнил Путина с Лениным

2.9т Читать материал на украинском

Режиссер-документалист Игорь Лопатенок, который работал над скандальным фильмом "В борьбе за Украину", сравнил президента России Владимира Путина с Владимиром Лениным.

Так, по его словам, их первое знакомство оставило именно такое впечатление. "Мы тогда снимали в саду, возле фонтана. У меня было очень особенное впечатление. Было впечатление, что я вижу… ну, какого-то не совсем человека… будто это Ленин. Я вот в Кремле, а это Ленин", — цитирует его слова "360".

В этот же раз, на съемках фильма об Украине, Лопатенок отметил, что Путин выглядел достаточно уставшим после множества встреч.

Новости
"Ни литра водки!" Скандал с деньгами Путина в Италии получил продолжение

Владимир Путин

Владимир Путин

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал "112 Украина" 16 июля, перед выборами в Верховную Раду, покажет скандальный фильм "Нерассказанная история Украины" (Revealing Ukraine). Режиссером документальной картины является одиозный американский режиссер Оливер Стоун.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
17
39
Смешно
0
Интересно
2
Печально
10
Трэш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / мнения

ads pixel