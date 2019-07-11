"Не совсем человек": режиссер сравнил Путина с Лениным

Режиссер-документалист Игорь Лопатенок, который работал над скандальным фильмом "В борьбе за Украину", сравнил президента России Владимира Путина с Владимиром Лениным.

Так, по его словам, их первое знакомство оставило именно такое впечатление. "Мы тогда снимали в саду, возле фонтана. У меня было очень особенное впечатление. Было впечатление, что я вижу… ну, какого-то не совсем человека… будто это Ленин. Я вот в Кремле, а это Ленин", — цитирует его слова "360".

В этот же раз, на съемках фильма об Украине, Лопатенок отметил, что Путин выглядел достаточно уставшим после множества встреч.

Владимир Путин ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал "112 Украина" 16 июля, перед выборами в Верховную Раду, покажет скандальный фильм "Нерассказанная история Украины" (Revealing Ukraine). Режиссером документальной картины является одиозный американский режиссер Оливер Стоун.

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