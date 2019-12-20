Не смог взлететь: в России произошло новое ЧП с горе-самолетом

В России самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" не смог вылететь из Челябинска в Москву из-за проблем с двигателем.

ЧП с горе-лайнером, на борту которого находилось 79 пассажиров, произошло утром 20 декабря, когда тот готовился взлететь рейсом 7:55 по местному времени. Об этом сообщает Znak.

Отмечается, что по неизвестным причинам пилоты дважды не смогли запустить двигатель самолета. Поэтому экипаж принял решение отменить полет.

Новости В России на взлетной полосе загорелся самолет с пассажирами

В России произошло новое ЧП с Sukhoi Superjet 100 golos-ameriki.ru

"Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 по маршруту Челябинск – Москва был запланирован на 7:55. Однако пилотам не удалось завести двигатель воздушного судна, они приняли решение высадить пассажиров. Те будут находиться в аэропорту, пока авиакомпания не определит обстоятельства ЧП", – прокомментировал пресс- секретарь аэропорта Сергей Куклев.

По его словам, они решили ждать прилета техников с "Аэрофлота" для осмотра воздушного суда, так как сами не могут заниматься этим вопросом.

Позже пассажиров решили отправить либо дневным рейсом, либо трансфером.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в московском аэропорту "Шереметьево" произошло ЧП с самолетом. Он потерял управление и перекрыл рулежную дорожку на взлетно-посадочной полосе.

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