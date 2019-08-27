Не ракета: эксперты обнародовали скандальный факт о взрыве в России

На военной базе в Архангельской области (Россия) 8 августа взорвался ядерный реактор, а не ракета, как утверждала российская власть.

Об этом заявил руководитель отдела исследований и развития норвежского агентства, которое осуществляет вывод ядерных объектов из эксплуатации, Нилс Бомер, написало издание "Радио Свобода".

По его словам, после взрыва в воздух попали изотопы бария, стронция и лантана.

Взрыв в России

"Наличие продуктов распада, таких как барий и стронций, происходит от ядерной цепной реакции. Это доказательство того, что взорвался ядерный реактор", – считает Бомер.

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