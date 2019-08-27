Не ракета: эксперты обнародовали скандальный факт о взрыве в России

На военной базе в Архангельской области (Россия) 8 августа взорвался ядерный реактор, а не ракета, как утверждала российская власть.
Об этом заявил руководитель отдела исследований и развития норвежского агентства, которое осуществляет вывод ядерных объектов из эксплуатации, Нилс Бомер, написало издание "Радио Свобода".
По его словам, после взрыва в воздух попали изотопы бария, стронция и лантана.
Взрыв в России
"Наличие продуктов распада, таких как барий и стронций, происходит от ядерной цепной реакции. Это доказательство того, что взорвался ядерный реактор", – считает Бомер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Архангельской области (Россия) произошел взрыв на территории военной части. В результате погибли и пострадали люди.
Корпорация "Росатом" обнародовала список и фотографии атомщиков, которые погибли в результате взрыва под Архангельском.
В городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптеках начали массово скупать йод.
Согласно версии корпорации "Росатом", взрыв на полигоне произошел из-за стечения факторов. Подобные трагедии якобы нередко происходят во время испытаний новых технологий.
По другой же версии, ЧП произошло во время испытания ракеты на морской платформе.
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