Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

Не ракета: эксперты обнародовали скандальный факт о взрыве в России

2.7т Читать материал на украинском

На военной базе в Архангельской области (Россия) 8 августа взорвался ядерный реактор, а не ракета, как утверждала российская власть.

Об этом заявил руководитель отдела исследований и развития норвежского агентства, которое осуществляет вывод ядерных объектов из эксплуатации, Нилс Бомер, написало издание "Радио Свобода".

По его словам, после взрыва в воздух попали изотопы бария, стронция и лантана.

Взрыв в России

Взрыв в России

Новости
"Наелся фукусимских крабов!" В России нелепо оправдались за заражение радиацией после взрыва

"Наличие продуктов распада, таких как барий и стронций, происходит от ядерной цепной реакции. Это доказательство того, что взорвался ядерный реактор", – считает Бомер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв на полигоне под Архангельском
Место
Россия Архангельск
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
7
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...