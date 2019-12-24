"Не признали вину": украинский писатель объяснил любовь россиян к "совку"

Россия стремится к возрождению СССР, поскольку россияне неспособны признать преступления и ошибки советского режима.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV украинский писатель Андрей Курков, комментируя любовь жителей РФ к "совку".

"Начиная с 1917-18 годов началась замена смысла многих слов, политических терминов и понятий. Слово счастье перестало быть личным делом человека. Счастье стало народным. Слово правда стало другим, справедливость тоже, и так далее. Мы жили со всем миром, используя в переводе те же самые слова, но мир не понимал, что мы имеем в голове совсем другое значение таких основных слов, которые диктуют судьбу народа. Это и истина, и справедливость, и счастье, и правда, и все остальное", – отметил писатель.

"Когда народ заряжают на поиски справедливости, заряжают на то, чтобы он отстаивал правду, ему дают эту правду, и он верит, что "Правда" – это газета, и все, что написано в газете – правда. Тогда вырастают новые поколения людей, которые полностью психологически и социально расходятся в ценностях с людьми, которые живут вне советской социалистической системы", – добавил он.

По словам Куркова, люди, которые расстреливали невиновных в 1937 году, считали, что они правильно делают.

"Именно поэтому говорят в России, что нельзя осуждать тех, кто расстреливал в 1937 году, потому что они верили, что поступают правильно. А если человек заблуждается, то не виноват", – подчеркнул он.

"Россия не признала вину, потому что признать вину – это отказаться от идеологического прошлого, отказаться от личности Сталина, которая якобы объединяет псевдоздоровые националистически-патриотические силы, заряжает на борьбу против врага. Это означает признать, что враг не был врагом во время холодной войны и так далее. На это Россия неспособна", – заключил писатель.

svoboda.org

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 декабря в Москве прошли памятные мероприятия в честь 140-летия со дня рождения советского диктатора Иосифа Сталина, обрекшего на смерть множество людей.

С каждым годом все больше россиян несут цветы к его памятнику и устраивают многочисленные шествия. Кроме того, в Москве и других городах на фасадах домов вывесили большие проекции Сталина с подписью "Я вернусь".

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