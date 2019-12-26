Не пригласили: в G7 резко отшили Путина и получили ответ

Российский президент Владимир Путин не получал приглашение участвовать в саммите G7.

Об этом рассказал замглавы Министрества иностранных дел России Сергей Рябков в интервью "Интерфаксу". По его словам, Москва якобы не стремится возвращаться в организацию стран "Большой семерки" и "очень спокойно относится к тому, что может в этой связи происходить".

"Семерка" и американское председательство в "семерке" – это совершенно отдельный вопрос. Мы никаких импульсов в этой связи не направляли американцам, ничего от них не получали и, по большому счету, очень спокойно относимся к тому, что может в этой связи происходить. Если на каком-то этапе с американской стороны какие-то сигналы поступят, мы их будем рассматривать", – сказал он.

Путин не получал приглашение участвовать в саммите G7

Рябков добавил, что якобы "семерка" за последние годы утратила свою значимость.

"Неоднократно говорилось президентом, министром иностранных дел, что за последние годы "семерка" утратила былую значимость своей деятельности как инструмент глобального управления. И по всем большим вопросам, которые имеют действительно прямое отношение к ситуации с мировой экономикой, с финансами, с климатом, собственно говоря, по всем наиболее важным, крупным сюжетам международной повестки дня – на переднем плане работа совершенно в других форматах, в частности в "двадцатке", но и в других объединениях", – сказал чиновник.

"Хотел бы в данной связи упомянуть БРИКС, упомянуть ШОС, упомянуть ЕврАзЭС. Мы сфокусированы на многостороннем взаимодействии по этим темам именно на площадках, которые не относятся никаким образом к "семерке".

То, что лидеры "семерки" встречаются, что-то обсуждают, выпускают какие-то заявления, дальше не остается без внимания, но значение всего этого мы совершенно не преувеличиваем", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, Палата представителей Конгресса США официально призвала не возвращать Россию в G7.

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