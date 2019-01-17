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"Не обошло стороной": Путин заболел, в России обеспокоены. Видеофакт

1.3тЧитать материал на украинском

Президент Российской Федерации заболел.

Видео с кашляющим Владимиром Путиным появилось в Telegram-канале RIA _Kremlinpool.

"Кажется, простуда не обошла Путина стороной. На встрече с кабмином он покашливал", - сказано в комментарии к в видео с сильно кашляющим президентом РФ.

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Как известно, 16 января Путин провел первое совещание с Кабинетом министров РФ в этом году. На заседание был приглашен губернатор Челябинской области для обсуждения трагедии в Магнитогорске.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь Путина рассказал, как отсутствие жены влияет на состояние президента РФ.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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