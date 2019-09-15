"Не о чем с тобой говорить": стало известно о ссоре Суркова и Венедиктова на свадьбе Собчак

Между помощником главы России и куратором войны на Донбассе Владиславом Сурковым и главным редактором радио "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым произошел конфликт.

Об этом стало известно на свадьбе телеведущей Ксении Собчак, где "связной Путина" пытался поговорить с Сурковым, передает телеграм-канал "Чеснаков".

"Разговор Венедиктова с Сурковым на свадьбе Собчак, услышанный случайным свидетелем... Венедиктов подходит к Суркову. Сурков не подает ему руку. Венедиктов - Суркову: "Слав, давай встретимся, поговорим". Сурков: "О чем, Леш?" Венедиктов: "Обо всем". Сурков: "Да не о чем с тобой говорить". Все", - сказано в сообщении.

Сурков и Венедиктов телеграм-канал Венедиктова

"Наш источник подтверждает, что Венедиктов во время свадьбы Собчак пытался поговорить с Сурковым, но был несколько раз вежливо послан", - отмечается в телеграм-канале НЕЗЫГАРЬ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Венедиктов посетил Киев, где в интервью одному из изданий разразился дерзким заявлением об оккупированном Крыме.

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