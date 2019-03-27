Не НЛО и не химоружие: эксперт озвучил первые выводы по делу гибели на перевале Дятлова

В результате проведенного эксперимента на злополучном перевале Дятлова, который убил в 1959 году 9 туристов, можно констатировать, что все же могла иметь место лавина.

Эксперты допускают получение дятловцами телесных повреждений под напором плотного снега. В частности, об этом заявил специалист-гляциолог Виктор Поповнин, сообщает "Газета.ру".

Указано, что минимальная крутизна склона для схода снега должна быть 12-15 градусов, а на месте, где туристы устанавливали палатку, она превышала 20 градусов.

Перевал Дятлова Архивное фото

"Поднявшись на место и проведя необходимые измерения, я убедился: этот склон, безусловно, относится к лавиноопасным. В том месте, где стояла палатка, количество снега даже в этом году, когда осадков было немного, измеряется от 1 до 1,6 метра. Если снега было больше и он был более плотным, это могло спровоцировать лавину достаточно больших размеров", — пояснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее судмедэксперт заявил, что туристов, которые таинственно погибли на перевале Дятлова в 1959 году, могли пытать перед смертью.

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