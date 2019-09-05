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5 сентября • обновлено в 15:11
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"Не наступайте на грабли!" Путин пригрозил Зеленскому из-за Медведчука

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Президент России Владимир Путин предостерег главу Украины Владимира Зеленского от политического преследования его кума, лидера украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом он заявил во время Восточного экономического форума во Владивостоке. Путин отметил, что любое преследование оппозиции будет большой ошибкой Зеленского.

"Если сегодняшняя власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится… Было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек… Они не бегают по площадям, не требуют невозможного, они работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона. И на мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав", – предупредил Путин.

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При этом глава Кремля обозначил партию "ОПЗЖ", как "парламентскую оппозицию, имеющую за собой доверие значительного количества избирателей, подтвержденное в ходе демократических выборов голосованием".

Также Путин подчеркнул, что не видел заявление Зеленского о якобы иностранном финансировании партии Медведчука.

Лидер россиян акцентировал, что украинские власти "рискуют наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице Петра Порошенко".

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Медведчук прибыл в Россию для участия в экономическом форуме, где пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского.

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Персоны
Владимир Путин Виктор Медведчук Владимир Зеленский
Место
Россия Владивосток
Тег
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
)(уйло подсказал ценную идею: срочно Ведмедчука посадить! )(уйло за него отдаст всех наших!!!
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Трамп обіцяв зустрітися - не прийшов. Путін обіцяв зустрітися - підманув. Полонених і заручників не віддав. Розводять ЗЕлепуха як лоха, приймає з усіх сторін, і спереду і ззаду, як і було колись ним же самим озвучено.
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bruno jordano
bruno jordano
*уйло свою оппозицию просто убиваeт
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
филипп филипыч, Из навального такая оппа, как из говна пуля. Это - разрешённая оппа. Так шо утихомирься. Всё равно из тебя проф. Преображенский не вышел.
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филипп филипыч
филипп филипыч
bruno jordano, навального тоже?
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