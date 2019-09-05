"Не наступайте на грабли!" Путин пригрозил Зеленскому из-за Медведчука

Президент России Владимир Путин предостерег главу Украины Владимира Зеленского от политического преследования его кума, лидера украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом он заявил во время Восточного экономического форума во Владивостоке. Путин отметил, что любое преследование оппозиции будет большой ошибкой Зеленского.

"Если сегодняшняя власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится… Было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек… Они не бегают по площадям, не требуют невозможного, они работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона. И на мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав", – предупредил Путин.

При этом глава Кремля обозначил партию "ОПЗЖ", как "парламентскую оппозицию, имеющую за собой доверие значительного количества избирателей, подтвержденное в ходе демократических выборов голосованием".

Также Путин подчеркнул, что не видел заявление Зеленского о якобы иностранном финансировании партии Медведчука.

Лидер россиян акцентировал, что украинские власти "рискуют наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице Петра Порошенко".

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Медведчук прибыл в Россию для участия в экономическом форуме, где пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского.

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